Erciş'te Kadına Şiddete Karşı Sergi

Van'ın Erciş ilçesinde kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekmek amacıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Ercişli fotoğraf sanatçısı Necmettin Karaca, kadına karşı şiddet konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan 30 eserden oluşan sergisini, Erciş Kaymakamlığı bahçesinde izlenime sundu.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Şirin Yaşar, açılışta yaptığı konuşmada, serginin tüm insanlara önemli bir mesaj niteliğinde olduğunu belirtti.

Kadına karşı şiddetin, yaşanan çağ ve toplumla bağdaşmayan bir olgu olduğunu dile getiren Yaşar, şunları kaydetti:

"Çok şükür ki ilçemiz bu konuda ülke standartlarının da altında bir durumdadır. Biz ilçe olarak bu durumdan son derece memnunuz. Bize yakışan da zaten budur. Bugün burada değerli Osman Kaya Hocamızın organizasyon ve finansörlüğünde başlatılan, Necmettin Karaca ve Ali Dağer hocalarımızın gönüllü olarak destek verdikleri bu farkındalık organizasyonunun insanımızda olumlu bir bilinç oluşturması bizi çok mutlu edecek. Bu organizasyonun inşallah ülkemizde bu olumsuz hadiseye bir nebze olsun bir geriletme faydası olacağı ümidiyle serginin hayırlı olmasını diliyorum."

Fotoğraf sanatçısı Necmettin Karaca ise kadına şiddet olaylarını her gün duyduklarını belirterek, "Arkadaşlarımızla farkındalık oluşturmak için kadrajımıza kadın arkadaşlarımızı aldık. Umarım bir farkındalık oluşturabilmişizdir. Bu projeye destek veren herkese teşekkür ederim." dedi.

Sergide izlenime sunulan fotoğraflardan 22'si kısa sürede satıldı.

Açılışa, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Geçeci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, AK Parti İlçe Başkanı Adnan Aydın, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği heyeti ile çok sayıda davetli katıldı.