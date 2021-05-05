Erçin Polat: "Cam, alüminyum ve çeliğe gelen zamlar sektörü zorluyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erçin Polat: "Cam, alüminyum ve çeliğe gelen zamlar sektörü zorluyor"

Erçin Polat: 'Cam, alüminyum ve çeliğe gelen zamlar sektörü zorluyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Polatoğlu Metal A.Ş Genel Müdürü Erçin Polat, pandemi sürecinde gelen zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Polatoğlu Metal A.Ş Genel Müdürü Erçin Polat, pandemi sürecinde gelen zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Zamların etkisinin sektörde iyiden iyiye hissedildiğini vurgulayan Polat "Dünya korona virüs salgını yüzünden çok zor bir dönemden geçiyor. Bunun etkilerini her sektörde olduğu gibi biz de hissediyoruz. Özellikle cam, çelik ve alüminyuma gelen zamlar inşaat sektörünü çok zorlamaya başladı" dedi.

Böyle giderse inşaatlarımız durma noktasına gelebilir diyerek değerlendirmelerine devam eden Erçin Polat, "Temennimiz devletimizin bu duruma yeni bir düzenleme getirmesidir. Dolar yüzde 40 artmışken özellikle cam, alüminyum ve çeliğe gelen zamlar yüzde 100'ü aştı. Modern bina tasarımlarında en fazla bu malzemeler kullanılıyor. Bu kadar zam yapılmasını sadece doların yükselişi ile açıklamak mümkün değil. Bunun arkasında hammadde ihracat kotasının çok yüksek olması da etkili bir faktör olarak yer alıyor" ifadelerini kullandı.

İnşaat malzemeleri üreten sanayiciler, kendi yayın organları olan İMSAD Dergi'de hammadde konusunda sıkıntı çektiklerini ifade ettiler. Hammadde konusunda oluşan sıkıntının üretime ve dolayısı ile fiyatlara da yansıdığına dikkat çektiler. Polatoğlu Metal A.Ş Genel Müdürü Erçin Polat da sanayicilerin endişelerini paylaştığını ve Türkiye'nin kendi kaynaklarını kendi içinde değerlendirmesinin çok daha fazla tasarruf sağlayacağını dile getirdi.

Genç iş insanı Erçin Polat "Ülkemizde hammadde konusunda sıkıntı yaşanmasının sebeplerinden biri, hammadde ihracatının kotasının çok fazla olmasıdır. Öyle ki yerli üreticiye hammadde kalmayana kadar ihraç ediyoruz. Oysa ilk olarak iç piyasadaki açığı kapatmalı, eğer ihtiyaç fazlasıysa ihraç etmeliyiz. Bizim sanayicilerimiz yurt dışına satılan hammaddeyi tekrar ithal ediyor. Nerdeyse iki katı fiyat vermek zorunda kalıyor. Haliyle bu durum üretim maliyetlerinin yükselmesine neden oluyor. Bunun sonucunda cam, çelik ve alüminyum gibi ürünleri biz inşaatçılar çok yüksek fiyatlara almak zorunda kalıyoruz. Devletimizden beklentimiz, bu duruma gerekli düzenlemeyi getirecek çalışmaları bir an önce yapmasıdır" şeklindeki sözleriyle inşaat malzemeleri üreten sanayicilerin sorunlarını dile getirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 477 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 477 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
Bu kadarına pes! Korona için toplanan yardımlarla kalamar heykeli yaptırdılar
Bu kadarına pes! Korona için toplanan yardımlarla kalamar heykeli yaptırdılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Faik Öztrak Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu
Magazin Cansu Dere Burak Sergen Burcu Biricik Hakan Sabancı
Spor Diego Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erçin Polat: "Cam, alüminyum ve çeliğe gelen zamlar sektörü zorluyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 15:23:57. #1.15#

title