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Erce sakatlanınca genç kaleci motosikletle maça yetişti

Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Haberler | Spor
Erce sakatlanınca genç kaleci motosikletle maça yetişti

Trabzonspor'da cezalı Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Gaziantep FK maça 11'de başlayacak olan Erce Kardeşler'in ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşamasının ardından kaleye Arda Akbulut geçti.

Trabzonspor'da cezalı Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Gaziantep Fk maça 11'de başlayacak olan Erce Kardeşler'in ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşamasının ardından kaleye Arda Akbulut geçti.

Kadroda başka yedek kalecisi bulunmayan bordo mavililerde son anda kadroya dahil edilen Muhammet Taha Tepe'nin ise maça motosiklet ile yetiştiği ve karşılaşmaya 15 dakika kala kulübedeki yerini aldığı belirtildi.


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Demirören Haber Ajansı / Tolga Sağlam - Spor Haberleri

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