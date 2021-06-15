Erbaa'da orta ölçekli sanayi sitesi için istişare toplantısı yapıldı
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Erbaa'da orta ölçekli sanayi sitesi için istişare toplantısı yapıldı

Erbaa'da orta ölçekli sanayi sitesi için istişare toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TOKAT (İHA) Tokat'ın Erbaa ilçesinde orta ölçekli sanayi bölgesinin kurulması için STK'lar ve iş insanlarının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

TOKAT (İHA) Tokat'ın Erbaa ilçesinde orta ölçekli sanayi bölgesinin kurulması için STK'lar ve iş insanlarının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Erbaa'da imalat sektörünün yer almasının planlandığı orta ölçekli sanayi bölgesinin kurulması için istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya Erbaa Kaymakamı Mustafa Temiz, Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Ticaret Odası Başkanı Gökalp Coşkun ile STK başkanları, siyasi parti temsilcileri ve iş insanları katıldı. Toplantıda orta ölçekli sanayi bölgesinin kurulması için yer araştırmasının yapılması ve taleplerin belirlenmesi ile ilgili konular görüşüldü.

İlçeye istihdam ve ekonomik katkı sağlayacak her projeye destek vereceklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl orta ölçekli sanayi bölgesinin yapılacağı yer, taleplerin belirlenmesi ve burada yer alacak işletmelere hangi aşamada teşviklerin verileceği noktasında tespitlerin yapılması gerektiğini ve sanayi bölgesinin hayata geçirilmesi noktasında öncülük etmeye hazır olduklarını söyledi.

Orta ölçekli sanayi bölgesinin yapımıyla alakalı üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini kaydeden Erbaa Kaymakamı Mustafa Temiz ise sanayinin yapılması gereken yerin temini noktasında istişarelerin sürdüğünü, orta ölçekli sanayi bölgesinin yapılacağı alanın kesinleşmesi ve sonrasında yapılacak çalışmalarla ilgili üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. - TOKAT

Erbaa'da orta ölçekli sanayi sitesi için istişare toplantısı yapıldı
Erbaa'da orta ölçekli sanayi sitesi için istişare toplantısı yapıldı
Erbaa'da orta ölçekli sanayi sitesi için istişare toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Erbaa'da orta ölçekli sanayi sitesi için istişare toplantısı yapıldı - Haberler Ekonomi
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