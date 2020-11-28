EPDK kurul kararları
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EPDK kurul kararları

28.11.2020 08:47 | Son Güncelleme: 28.11.2020 08:50
EPDK kurul kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 3 doğalgaz dağıtım şirketinin yatırım tavanını revize etti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 3 doğalgaz dağıtım şirketinin yatırım tavanını revize etti.

EPDK'nın konuyla ilgili kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, "Doğalgaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları"nı belirleyen kurul kararı uyarınca, Akmercan Delta Doğal Gaz Dağıtım Sanayi AŞ, Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Akmercan Gepa Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2020-2021 dönemi perakende satış tarifeleri yatırım tavanları yeniden düzenlendi.

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Söz konusu 3 şirketin yatırım tavanlarında yapılan revizyon, bu yıl için 8,4 milyon lira ile 64,7 milyon lira arasında değişiyor.

Söz konusu kararlar, 1 Aralık 2020'de yürürlüğe girecek.

Ayrıca, EPDK tarafından, bir şirketin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik kurul kararları revize edildi.

Karara göre, Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin, sistem kullanım bedeli üst sınırları revize edildi.

Söz konusu karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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