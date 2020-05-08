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EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak

08.05.2020 12:03 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:09

İGDAŞ'ın mevzuata aykırı fatura kesmesiyle ilgili yeni açıklamalarda bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, abonelerin yanlış faturaları ödemek zorunda olmadığını ve ödeyenlerin de yasal faiziyle mahsup ettirileceğini söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, mevzuata aykırı fatura düzenlediği tespit edilen İGDAŞ ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Soruşturmayı siyasete çekmenin doğru olmadığını belirten Yılmaz, abonelerin yanlış faturaları ödemek zorunda olmadığını söyledi. Faturalarını ödeyenler hakkında da konuşan Yılmaz, "Yasal faizi ile mahsup ettireceğiz" dedi.

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

"İGDAŞ gereğini yapmalıdır. Gereğini yapmazsa çok ağır cezaları var bunların. Faturalar mevzuata aykırı düzenlenmiş. Sayaç, faturanın terazisidir. Terazi bozulursa güven kalmaz. 75 günlük fatura düzenlenmiş, böyle bir şey kabul edilemez.

"ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİLLER"

Bizim harekete geçmemizin nedeni, faturaların iptal edilmesi için. Faturalar ödendikten sonra biz bu hakkaniyetsiz durumu giderememiş oluruz. Bu yanlış faturaları ödemek zorunda değiller. Doğru faturayı ödemek zorundalar mevzuata göre.

"TALİMATI VERDİK, UYMAK ZORUNDALAR"

Her bir faturayı ayrı ayrı inceleriz. Akıllarında soru olanlar fotoğraflarını çekip faturaları bize göndersinler. Hangi şirket olursa olsun, tüm şirketleri inceliyoruz. Şu ana kadar düne kadar şikayet gelmemişti. Gelirse harekete geçer, soruşturma açarız. Dün bize gelen bine yakın şikayet oldu. 6,5 milyon abone var. Türkiye'nin 3'te 1'i kadar. Hiçbir firmanın bunu yapmaya hakkı yok. Bir siyasetçi İGDAŞ itibarızlaştırılıyor dedi. Bunu siyasete çekmek çok yanlış. Yanlışı EPDK mı yaptı? Açık, net, faturalar ortada. Süreci yakından takip ediyoruz. İGDAŞ'a talimatı verdik, buna uymak zorundalar. Uygun faturayı üretmek zorundalar.

"HAKSIZLIK VARSA İADELERİ SAĞLAYACAĞIZ"

Faturayı ödeyenlerle ilgili soruşturmalar sürüyor. Faturasını ödeyenlerin mağduriyetini de gidereceğiz. Gerekirse haksızlıklar varsa iadeleri sağlayacağız. Yasal faizi ile mahsup ettireceğiz."

EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak

Ekonomi Manşet

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