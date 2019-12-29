EOSB'den "Türkiye'nin Otomobili"ne destek

29.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:12

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Devrim'i yapan şehrin bireyleri olarak, yerli ve milli elektrikli otomobil projesine destek olmak amacıyla satışa çıkan ilk araçlardan hemen satın alacaklarını duyurdu.

Küpeli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin 58 yıllık yerli otomobil hayalinin gerçek olduğunu vurguladı.

Eskişehir'de "Devrim" arabasıyla başlayan sanayi hamlesinin, bugün yeniden küllerinden doğduğunu belirten Küpeli, "Böyle önemli bir projenin hayata geçtiğini görmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. Yerli ve milli araçlarımız üstün tasarımlarıyla dikkati çektiği kadar yüksek akıllı teknolojileri, yapay zekaya sahip yazılımları ve doğaya zarar vermeyen temiz enerji kullanımıyla ön plana çıkıyorlar. Her açıdan ülkemiz sanayisine ve milli üretim gücümüze büyük katkı sağlayacak bu projeyi ülkemizin gelecek sanayi projeksiyonu içinde için son derece kıymetli bir yerde görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Küpeli, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretim sürecinin, ülkeye büyük bir motivasyon ve farklı deneyimler kazandıracağına değindi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) çalışmalarıyla ortaya çıkan milli ve yerli elektrikli otomobilin ülkeye hayırlı olmasını dileyen Küpeli, şunları kaydetti:

"EOSB olarak çalışmaları destekliyoruz. Üretime geçtiğinde yerli otomobilden Bölge Müdürlüğümüz olarak bizler de satın alacağız. Ayrıca bölgemizde farklı noktalarında yeterli sayıda şarj istasyonlarının kurulmasına destek ve öncelik vereceğiz. Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Devrim'i yapan şehrin evlatları olarak, Eskişehir OSB'de üretim yapan sanayicilerimizden bize ulaşan çok sayıda ön talep var. Bu araçlardan önemli miktarda satın almak istediklerini belirten çok sayıda sanayicimiz oldu. OSB'deki sanayicilerimiz sabırsızlıkla aracın bir an önce üretime geçmesini bekliyorlar. Araçlar satışa çıktığında, Eskişehir OSB olarak bizler de satışlara destek olmak amacıyla etkin çalışmalar yapmayı planlıyoruz. İnşallah şimdi müşterisi olacağımızı beyan ettiğimiz bu araçların, üretim süreçlerine de katkı sağlamak amaç ve azmindeyiz."

Kaynak: AA