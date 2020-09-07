Enzo Roco, Fatih Karagümrük'le sözleşme imzaladı
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Enzo Roco, Fatih Karagümrük'le sözleşme imzaladı

Beşiktaş'la olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Enzo Roco'nun yeni adresi belli oldu. Şilili stoper, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı.

07.09.2020 13:25 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:21

Beşiktaş ile yollarını ayıran 28 yaşındaki defans oyuncusu Enzo Roco, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı.

"KARAGÜMRÜK FORMASIYLA BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'e yükselen takımımızda transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor! Kariyerine ülkesi Şili'de başlayan, İspanya ve Meksika'nın en üst seviyelerinde forma giyen, daha sonra Beşiktaş'a transfer olan Enzo Roco, Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek. 2. Başkanımız Serkan Hurma'nın imza attırdığı Enzo Roco, Şili Milli Takım formasını 24 kez sırtına geçirdi. Kariyerinde Avrupa Ligi tecrübesi de olan 28 yaşındaki defans oyuncusu Enzo Roco'ya Karagümrük formasıyla başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Şilili stoper, 2018 yazında Cruz Azul'den Beşiktaş'a bonservissiz olarak transfer olmuştu. Roco, Beşiktaş kariyerinde 27 maça çıktı ve 2 gol attı.

Enzo Roco, Fatih Karagümrük'le sözleşme imzaladı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
KAÇ FİT: Beşiktaş gün geçtikçe daha çok prestij kaybediyor. Alınan oyuncuların takımı; gidenlerin takımı hep alt seviyede!!!
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