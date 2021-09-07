Enuygun'dan öğrencilere özel indirim

Enuygun, üniversite öğrencilerine "Bankkart Genç" ile tek seferde yapacakları toplam 150 TL ve üzeri tutardaki otobüs bileti alımlarında anında 20 TL indirim uyguluyor.

Enuygun, üniversite öğrencilerine "Bankkart Genç" ile tek seferde yapacakları toplam 150 TL ve üzeri tutardaki otobüs bileti alımlarında anında 20 TL indirim uyguluyor.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, uçak ve otobüs bileti sitesi Enuygun ve Ziraat Bankası, okula dönüş döneminde üniversite öğrencilerine özel bir kampanya düzenliyor.

30 Eylül'e kadar devam edecek kampanya kapsamında öğrencilerin "Bankkart Genç" ile Enuygun'dan tek seferde yapacakları toplam 150 TL ve üzeri tutardaki otobüs bileti alımlarında anında 20 TL indirim uygulanıyor.

Kampanyaya katılmak için öğrencilerin cep telefonlarından "ENUYGUN" yazıp 4757'ye SMS gönderilmesi yeterli oluyor. Bilet alırken kullanabilecekleri indirim kodu, öğrencilerin cep telefonlarına SMS olarak gönderiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz