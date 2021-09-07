Enuygun'dan öğrencilere özel indirim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Enuygun'dan öğrencilere özel indirim

Enuygun'dan öğrencilere özel indirim
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Enuygun, üniversite öğrencilerine "Bankkart Genç" ile tek seferde yapacakları toplam 150 TL ve üzeri tutardaki otobüs bileti alımlarında anında 20 TL indirim uyguluyor.

Enuygun, üniversite öğrencilerine "Bankkart Genç" ile tek seferde yapacakları toplam 150 TL ve üzeri tutardaki otobüs bileti alımlarında anında 20 TL indirim uyguluyor.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, uçak ve otobüs bileti sitesi Enuygun ve Ziraat Bankası, okula dönüş döneminde üniversite öğrencilerine özel bir kampanya düzenliyor.

30 Eylül'e kadar devam edecek kampanya kapsamında öğrencilerin "Bankkart Genç" ile Enuygun'dan tek seferde yapacakları toplam 150 TL ve üzeri tutardaki otobüs bileti alımlarında anında 20 TL indirim uygulanıyor.

Kampanyaya katılmak için öğrencilerin cep telefonlarından "ENUYGUN" yazıp 4757'ye SMS gönderilmesi yeterli oluyor. Bilet alırken kullanabilecekleri indirim kodu, öğrencilerin cep telefonlarına SMS olarak gönderiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

Üniversite öğrencilerinin beklediği haber geldi! KYK yurt başvuruları resmen başladı
Üniversite öğrencilerinin beklediği haber geldi! KYK yurt başvuruları resmen başladı
50 liralık halı izdihamı! Duyan koştu, dakikalar içinde ne var ne yok kapıştılar
50 liralık halı izdihamı! Duyan koştu, dakikalar içinde ne var ne yok kapıştılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Yaşar Güler Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Münir Özkul Aleyna Tilki Yeşim Salkım
Spor Marcao Şenol Güneş Samet Aybaba Lionel Messi Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Enuygun'dan öğrencilere özel indirim - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 11:19:13. #1.14#

title