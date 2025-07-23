Yapılan duyuruda, Enpara'nın kullanıcı dostu yaklaşımının korunacağı ifade edildi. Bununla birlikte; EFT, FAST ve havale gibi para transfer işlemlerinin ücretsiz kalacağı, Enpara kredi kartının ise ömür boyu aidatsız olmaya devam edeceği belirtildi. Enpara IBAN'lar değişecek mi?

DEĞİŞİKLİK NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Kullanıcılar için en dikkat çekici değişimlerden biri ise IBAN numaralarının yenilenecek olması. Yasal zorunluluk gereği, 2025 yılının Eylül-Ekim aylarında tamamlanması beklenen devir işlemiyle birlikte tüm Enpara hesaplarına yeni IBAN'lar tanımlanacak.

ENPARA BANK'A GEÇİŞ SÜRECİ

Enpara.com'un, BDDK ve SPK'dan alınan izinler doğrultusunda Eylül-Ekim 2025 döneminde QNB Finansbank'tan Enpara Bank A.Ş.'ye devri planlanıyor. Bu geçiş süreci ile birlikte teknik ve yasal altyapılar da güncellenecek.

ESKİ IBAN'LAR 90 GÜN YÖNLENDİRİLECEK

Yeni IBAN bilgileri, kullanıcılar tarafından transfer yapan kişilere zaman kaybetmeden iletilmek zorunda olacak. Ancak kullanıcı talebiyle, eski IBAN'a yapılan EFT ve SWIFT işlemleri 90 gün süreyle ücretsiz olarak yeni IBAN'a yönlendirilebilecek. Yönlendirme talimatı verilmediği takdirde ise işlemler otomatik olarak göndericiye iade edilecek.

BİLGİLENDİRME KAPSAMLI ŞEKİLDE SÜRECEK

Enpara yetkilileri, IBAN değişikliği hakkında müşterilere yönelik bilgilendirme sürecinin kademeli olarak devam edeceğini açıkladı. Süreç boyunca tüm kullanıcılar zamanında bilgilendirilecek ve gerekli yönlendirmeler yapılacak.

ENPARA IBAN'LARI DEĞİŞECEK Mİ?

QNB Finansbank çatısı altında uzun yıllardır dijital bankacılık hizmeti sunan Enpara.com, önemli bir kimlik dönüşümüne hazırlanıyor. Yapılan açıklamalara göre, platform faaliyetlerine artık "Enpara Bank A.Ş." ismiyle devam edecek. Bu değişime rağmen, Enpara'nın kullanıcı dostu hizmet anlayışı ve dijital avantajları aynen korunacak. Peki, bu yeni dönemde IBAN numaralarında bir değişiklik olacak mı?

ENPARA BANK NE ZAMAN FAALİYETE BAŞLAYACAK?

QNB Finansbank bünyesinde hizmet veren Enpara.com'un ismi değişiyor ve banka artık yoluna "Enpara Bank A.Ş." olarak devam edecek. Yapılan bilgilendirmelerde, bu isim değişikliğine rağmen kullanıcı deneyimi ve hizmet kalitesinin aynı kalacağı vurgulandı.

ÜCRETSİZ İŞLEMLER AYNI KALACAK

Duyurularda, Enpara'nın kullanıcı odaklı yaklaşımının süreceği ifade edildi. Özellikle EFT, FAST ve havale gibi para transferlerinin ücretsiz kalmaya devam edeceği ve Enpara kredi kartının da ömür boyu aidatsız olacağı belirtildi.

IBAN DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kullanıcılar açısından en dikkat çeken konulardan biri de IBAN değişikliği olacak. Mevzuat gereği, 2025 yılı Eylül-Ekim döneminde tamamlanması öngörülen devir süreciyle birlikte, tüm Enpara müşterilerine yeni IBAN numaraları tanımlanacak.

ENPARA BANK'A GEÇİŞ SÜRECİ NASIL OLACAK?

BDDK ve SPK onayları doğrultusunda Enpara.com'un, Eylül-Ekim 2025'te QNB Finansbank'tan Enpara Bank A.Ş.'ye devredilmesi planlanıyor. Bu süreçte teknik ve yasal altyapılar da yeniden yapılandırılarak güncellenmiş olacak.

ESKİ IBANLAR NASIL KULLANILACAK?

Yeni IBAN'ların tanımlanmasının ardından, para gönderen kişilere bu bilgilerin zaman kaybetmeden iletilmesi gerekecek. Ancak kullanıcılar talep ederse, eski IBAN'lara yapılan EFT ve SWIFT işlemleri 90 gün süreyle yeni IBAN'a otomatik ve ücretsiz olarak yönlendirilebilecek. Aksi takdirde, yönlendirme yapılmayan işlemler göndericiye geri iade edilecek.

KULLANICILARA BİLGİLENDİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Enpara yetkilileri, IBAN değişikliğiyle ilgili olarak tüm kullanıcıların aşamalı şekilde bilgilendirileceğini belirtti. Bu süreç boyunca gerekli yönlendirmeler zamanında yapılacak ve müşteriler herhangi bir mağduriyet yaşamadan süreci takip edebilecek.