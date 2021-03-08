Enjin Coin (ENJ) nedir?Enjin Coin (ENJ) nasıl ve nereden satın alınır?

Bu rehberimizde kripto para birimi Enjin Coin (ENJ) nedir, nasıl kullanılır? Enjin Coin (ENJ) nedir? Ne işe yarar, Enjin Coin (ENJ) nasıl alınır gibi soruların cevabını vermeye çalışacağız. İşte Enjin Coin (ENJ) hakkında detaylar...

Enjin Coin (ENJ) Nedir?

Enjin Coin, Ethereum Blockchain üzerine inşa edilmiş ENJ kısatlmasını kullanan bir tokendır. Enjin 2009 yılında kurulan, Inj in Network adında oyuncu topluluğu platformu olan bir girişimdir. Enjin markası oyun geliştiricileri ve oyun dünyasında iyi bilinen bir markadır.

Kripto paraların ve ICO'ların popüler olduğu 2017 senesinde platformunda ve oyunlarda kullanılabilecek bir token olan Enjin Coin'i üretti ve ICO üzerinden yaklaşık 19 milyon dolar para topladılar.

Enjin Coin oyunlarda ve oyun platformlarında kullanılan bir dijital para birimidir. Oyunlarda ENJ kazanabildiğiniz gibi kazandığınız bu ENJ'ler ile oyun içerisinde üyelik seviyenizi arttırabilir, oyun içinde dijital ürünleri, dijital nesneleri ve oyun öğelerini de satın alabilirsiniz.

Enjin Coin rakiplerinden farklı olarak avantajı pazarda benimsenmesi için projeye destek veren büyük oyuncu topluluklarına sahiptir. Hali hazırda oyun sektöründe yıllardır var olan bir şirket olarak mevcut oyun platformlarına Enjin Coin'i adapte etmiştir.

Enjin Coin (ENJ) Nasıl Çalışır?

Online oyunlardaki oyuncular, oyun içerisinde kullanılan dijital ürünlere (Ör. alte, silah, karakter, elbise, vs.) milyonlarca lira para harcıyorlar. Enjin ekibi bu ticareti daha kolay ve güvenilir bir hale getirmek için blockchain alt yapısını kullanıyor.

Oyun içerisinde ENJ ile dijital ürünler alabileceğiniz gibi, kazandığınız ödülleri de ENJ yapabiliyorsunuz. Bir oyundan kazanılan ENJ'ler başka oyuna transfer edilip orada da kullanılabiliyor.

Oyun dağıtıcılarının oyunculara ödül olarak ENJ vermesi oyunlarına olan ilginin artmasını sağlayan güzel bir pazarlama yöntemi oluyor. Özellikle yeni oyunları oyuncular ile tanıştırmak için ve online oyun içerisindeki kullanıcı sayısını arttırmak için fayda sağlıyor.

Bu yukarda bahsettiklerimizi oyuncuların yapabilmesi için ETH tabanlı bir cüzdana sahip olmaları gerekmektedir. Bu sayede oyuncu oyundan bağımsız tüm ENJ'lerini istediği gibi yönetebilirler.

Enjin Coin'in avantafları Avantajları

Enjin 2009 yılından bu yana oyunculara yönelik bir platform olması, 20 milyon üzerince oyuncu kitlesine ulaşmış olması benzer oyun ile ilgili projelerden bir adım önce başlamasını sağlamıştır.

ENJ kendi blockchaini yerine Ethereum üzerinde olan ERC-20 tokenı olması ve ERC-1155 akıllı kontraktlarını destekliyor olması adaptasyonunu hızlandırmıştır.

Enjin aralarında Samsung, Unity, PC Gamer ve benzeri firmalarla yapmış olduğu anlaşmalar oyun üretici ve dağıtıcılarının dikkatlerini üzerine çekmiştir. Bu da daha çok oyunda ENJ tokenlarını göreceğimiz anlamına gelmektedir.

Enjin Coin (ENJ) Nasıl Satın Alınır?

Türkiye'de, Türk Lirası ile Enjin Coin satın almak zannedildiğinin aksine çok kolay ve hızlı bir işlemdir. Herhangi teknik bir bilgiye ve resmi evrağa ihtiyaç duyulmadan Enjin Coin satın alabilirsiniz.