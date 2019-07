Engin Bekdemir: Altınordu tam bir Avrupa kulübü

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun yaz döneminde Gençlerbirliği'nden transfer ettiği orta saha oyuncusu Engin Bekdemir, yeni kulübüne övgüler yağdırdı. Kariyerinde dünyaca ünlü iki kulüp Hollanda'nın PSV Eindhoven ve Portekiz'in Porto kulüplerinde de forma giyen 27 yaşındaki oyuncu, "Altınordu, tam bir Avrupa kulübü" diye konuştu. PSV Eindhoven altyapısında yetiştiğini anlatan Engin, "Futbol adına her şeyi Hollanda'da öğrendim. PSV, bir futbolcuya gereken her şeyi veriyor. Porto ise farklı futbol sistemi ve yabancı oyuncuların fazlalığı nedeniyle zorlu bir süreç. Ama adapte olduğunda gelişimine önemli katkı sağlıyor" ifadalerini kullandı.

"İki ayrı ekole sahip, dünyaca ünlü iki kulüpte forma giydiğim için kendimi şanslı hissediyorum" diyen Engin Bekdemir, "James Rodriguez ve Radamel Falcao gibi yıldızlarla idmana çıktım. Onları izleyerek neyi, nasıl başardıklarını gözlemledim. Farklı kültürleri ve farklı sistemleri tanırken, rekabet etmeyi öğrendim. Her iki kulüpte geçirdiğim her dakika gelişimime katkı sağladı. Altınordu da sistemi, vizyonu, felsefesi, tesisleri ve oyuncuya bakışı açısından tam bir Avrupa kulübü. Sistem yoksa, iki-üç oyuncu yetiştirir ve gerisini getiremezsiniz. Vizyonunuz yoksa, Avrupa'nın ünlü kulüpleriyle bir araya gelemezsiniz. Altınordu bu iki önemli işi başarıyla yerine getiriyor. Futbolcu yetiştirmek hiç kolay değil. Gençler Altınordu'nun kıymetini bilmeli ve sunulan her fırsatı değerlendirmeli" açıklamasını yaptı.



