Engin Baytar'ın G.Saray'dan alacağı için açtığı dava, yanlış mahkemede açıldığı için reddedildi Bir dönem Galatasaray forması da giyen tecrübeli futbolcu Engin Baytar, İş Mahkemesi yerine Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açtığı gerekçesiyle sarı-kırmızılı takımdan yaklaşık 6 yıllık alacağını tahsil edemedi ve talebi reddedildi.

Futbol hayatına İstanbul Siirtgücüspor'da devam eden Engin Baytar'ın 7 yıl önce transfer olduğu G.Saray'dan transfer parasını alamadığı iddiasıyla açtığı dava, mahkemece reddedildi. Transfer ücretinin ödenmediği iddiasıyla sarı-kırmızılılara 365 bin dolarlık icra takibi başlatan Baytar, takibe rağmen parasını alamaması üzerine sözleşmeyi feshettiğini belirtti. FAİZİYLE ÖDENMESİNİ İSTEDİ, MAHKEME REDDETTİ İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 8 ay önce açılan dava dilekçesinde "Şubat 2015 ücretiyle birlikte 2014-15 sezonu için toplam 365 bin dolar sabit transfer ücretinden mahrum kalmıştır. Bu paranın faiziyle birlikte Engin Baytar'a ödenmesini istiyoruz" denildi. Davaya cevap veren G.Saray ise Engin Baytar ile aralarındaki alacak ilişkisine bakmakla görevli olan mahkemenin İş Mahkemeleri olduğunu belirterek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın reddini istedi. Kararını açıklayan İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, görevsizlik nedeniyle davayı reddetti. Kaynak: Hürriyet