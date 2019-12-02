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“Engelsiz Yaşam Teknolojileri – Eğitim ile Güçlenme”

Sabancı Vakfı'nın sivil toplum, özel sektör ve kamu temsilcilerini uluslararası uzmanlarla buluşturan Filantropi Semineri, 12. yılında yeni teknoloji ve inovasyonların engelli bireylerin eğitimine katkısını tartışacak.

02.12.2019 00:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 00:10
“Engelsiz Yaşam Teknolojileri – Eğitim ile Güçlenme”

'nın sivil toplum, özel sektör ve kamu temsilcilerini uluslararası uzmanlarla buluşturan Filantropi Semineri, 12. yılında yeni teknoloji ve inovasyonların engelli bireylerin eğitimine katkısını tartışacak.

Kaynak: Dunya.com

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