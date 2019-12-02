“Engelsiz Yaşam Teknolojileri – Eğitim ile Güçlenme”
Sabancı Vakfı'nın sivil toplum, özel sektör ve kamu temsilcilerini uluslararası uzmanlarla buluşturan Filantropi Semineri, 12. yılında yeni teknoloji ve inovasyonların engelli bireylerin eğitimine katkısını tartışacak.
02.12.2019 00:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 00:10
Sabancı Vakfı'nın sivil toplum, özel sektör ve kamu temsilcilerini uluslararası uzmanlarla buluşturan Filantropi Semineri, 12. yılında yeni teknoloji ve inovasyonların engelli bireylerin eğitimine katkısını tartışacak.
Kaynak: Dunya.com