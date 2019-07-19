Engelli çocuğu olan çalışan anne erken emekli olabilir
Yaklaşık 14 milyon çalışan başta olmak üzere tüm vatadaşları yakından ilgilendiren sosyal güvenlik sisteminde, sigortalıların faydasına birçok püf noktası bulunuyor.
Yaklaşık 14 milyon çalışan başta olmak üzere tüm vatadaşları yakından ilgilendiren sosyal güvenlik sisteminde, sigortalıların faydasına birçok püf noktası bulunuyor.
Kaynak: Dunya.com
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