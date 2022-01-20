"Enflasyon düşük gösteriliyor" iddialarına TÜİK Başkanı Dinçer'den yanıt: Kul hakkına girmem

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Sait Erdal Dinçer, TÜİK'in enflasyon verilerini düşük gösterdiğine dair iddialara cevap verdi. Enflasyon hesabında tüm Türkiye'ye karşı sorumlu olduğunu ifade eden Dinçer, "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum. Milyonlarca çalışan bizim açıkladığımız enflasyona göre zam alıyor." dedi.

Muhalefetin enflasyon verilerini düşük göstermekle suçladığı Türkiye İstatistik Kurumu'nun Başkanı Sait Erdal Dinçer, söz konusu iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş'a konuşan Dinçer, "Enflasyon hesabında ben 84 milyona karşı sorumluyum, bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum. Biliyorsunuz, milyonlarca çalışan bizim açıkladığımız enflasyona göre zam alıyor. Şimdi o insanların adeta geliriyle oynamak, hakkını yemek... Bunu yapmam, böyle bir sorumluluk altına girmem söz konusu olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ HESAPLIYORSAK, DOĞRU ORAN NEDEN SIZMIYOR?"

Hiç bir TÜİK çalışanının enflasyonun yanlış açıklanmasına sessiz kalmayacağını belirten Dinçer, "Bu koltukta şimdi ben oturuyorum, yarın başkası oturur; yani başkanın kim olduğunu boş verin. Siz sanıyor musunuz ki TÜİK'te enflasyon hesaplamasıyla ilgili birimde çalışan yüzlerce arkadaşım ortaya koydukları orandan çok farklı bir açıklama yapılmasını sineye çeker, hiç sesini çıkarmaz? 'TÜİK enflasyonu aslında yüksek hesaplıyor ama baskılar yüzünden düşük oran açıklanıyor' deniliyor. Peki hiç düşünülmüyor mu, hesaplanan doğru oran yıllar yılı nasıl oluyor da hiç sızmıyor? TÜİK yıllardır enflasyonu hesaplanandan düşük açıklayacak ama orada çalışan hiç kimse bunu eşine, dostuna, bir basın mensubuna söylemeyecek." dedi.

"İSTATİSTİKLERDEN BAHSEDİYORUZ"

Dinçer, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "İstatistiki verilerden söz ediyoruz; devlet sırlarının muhafaza edildiği bir kurumdan değil! Bir hesaplamanın yanlış yapıldığını söylemek, ileri sürmek başka bir şey; hesaplamanın doğru yapılıp açıklanan oranın çarpıtıldığını söylemek başka bir şey! İlkini ileri sürebiliriz, eleştirilecek yönler bulabiliriz muhtemelen vardır da. Ama ikinci çok iddialı bir yaklaşım. Bunu da iddia edebiliriz ama arada bir de düşünelim 'TÜİK nasıl bir kurum ki hesapladığı doğru oranları hiç sızdırmadan yıllardır gizlemeyi başarıyor' diye..."

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