Enerya'nın Antalya'daki doğal gaz abone sayısı 150 bine ulaştı

Ahlatcı Holding çatısı altında yer alan Enerya, geçen yıl sonu itibarıyla Antalya'daki doğal gaz abone sayısının 150 bine ulaştığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'nın ılıman iklim sebebiyle ilk başlarda doğal gaza temkinli yaklaşan kent sakinlerinin, tüm mekanı eşit ısıtması, ekonomik ve konforlu oluşu gibi nedenlerle doğal gaza ilgisinin arttığını vurguladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Antalyalıların doğal gaz konforuna daha hızlı ulaşması için Vakıfbank'la Enerya'nın doğal gaz dağıtım şirketleri özelinde yeni abonelere yönelik bireysel kredi kampanyası için iş birliği yaptıklarını ve bu kapsamda Vakıfbank'ın yeni abonelere 36 ay vadeli ve aylık 1,45 faizli 15 bin liraya varan miktarlarda kredi kullandıracağını belirtti.

Ahlatcı, Antalya'da, 1970 kilometreye ulaşan doğal gaz hattıyla toplam 96 mahalleye dağıtım sağladıklarını kaydetti.

Şirket olarak, yıllık 4 milyar metreküp gaz hacmi ve 15 bin kilometreye ulaşan şebekesiyle Türkiye'de doğal gazı yaygınlaştırma çalışmalarının en önemli aktörlerinden biri olduklarını vurgulayan Ahlatcı, "Son üç yılda şebekemizi yüzde 36 büyüttük. 2020'de Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rağmen çalışmalarımızı kesintisiz sürdürmeye gayret ettik ve Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Serik ve Döşemealtı'nda yeni yatırımlarımızla Antalya halkını doğal gaz konforuyla buluşturmaya devam ettik. 2021 Ocak itibarıyla Antalya'da 1970 km doğalgaz hattımız mevcut. 96 mahallede yaklaşık 400 bin haneyi doğalgaz konforuna kavuşturduk. Tüm bu çalışmalarımız doğrultusunda Antalya'da doğal gaz konforunu tercih edenlerin sayısının artmasından ve 150 bininci aboneye ulaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Enerya olarak Antalya'da 10 yılda sadece şebeke yatırımları yapmadıklarını, Antalyalılara doğal gazı tanıtmak, fayda ve avantajlarını anlatmak için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Ahlatcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kovid-19 salgınında bir kez daha gördük ki, yaşadığımız mekanların hava kalitesi sağlığımız üzerinde çok büyük bir etkiye sahip. 2017'de 50 bin kullanıcısı varken 2020 yılı sonunda 120 bininci kullanıcıya ulaşan bir müşteri artışı ile Antalya'da havadaki zararlı partikül sayısı 10PM düşmüştür. Bu ve bunun gibi pek çok avantajı nedeniyle doğal gaza geçmeyen Antalyalı kalmasın istiyoruz. Önümüzdeki dönemde Antalya'mıza 100 milyon lira yatırım yaparak, 250 kilometre yeni hat ile 225 mahalleye ve 386 bin aboneye ulaşmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş