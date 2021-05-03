Enerya Kapadokyagaz, Nevşehir'de 3 yeni beldeye doğal gaz getiriyor
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Enerya Kapadokyagaz, Nevşehir'de 3 yeni beldeye doğal gaz getiriyor

Enerya Kapadokyagaz, Nevşehir'de 3 yeni beldeye doğal gaz getiriyor
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Enerya Kapadokyagaz, Nevşehir'de Göreme, Ortahisar ve Uçhisar beldelerine doğal gaz götürecek.

Enerya Kapadokyagaz, Nevşehir'de Göreme, Ortahisar ve Uçhisar beldelerine doğal gaz götürecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerya Kapadokyagaz, yatırımlarını ve doğal gaz ağını her geçen gün artırıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 18 Mart'ta aldığı izinle Göreme, Ortahisar ve Uçhisar beldelerini dağıtım lisansına dahil eden Enerya Kapadokyagaz, bu kapsamda ilgili beldeler için gereken 6" çelik boru hattı imalatına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerya Kapadokyagaz Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Özaltın, dağıtım lisansının alındığı günden itibaren temiz ve ekonomik enerji olan doğal gazı bölge halkının hizmetine sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Söz konusu üç beldeye doğal gaz hizmetinin getirilmesi için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla çok yoğun görüşmeler yaptıklarını ve gerekli prosedürlerin tamamladığını ifade eden Özaltın, gelecek yıla kalacak olan projenin bir yıl öne çekildiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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