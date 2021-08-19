Enerya Enerji, dijital uygulamalarıyla müşteri memnuniyetini artırdı
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Enerya Enerji, dijital uygulamalarıyla müşteri memnuniyetini artırdı

Enerya Enerji, dijital uygulamalarıyla müşteri memnuniyetini artırdı
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Enerya Enerji, 2019'dan beri online işlemlerle 234 bini aşkın başvuru alıp tamamlarken, hayata geçirilen dijital uygulamalarla müşteri memnuniyet oranı yüzde 80'in üzerine çıktı.

Enerya Enerji, 2019'dan beri online işlemlerle 234 bini aşkın başvuru alıp tamamlarken, hayata geçirilen dijital uygulamalarla müşteri memnuniyet oranı yüzde 80'in üzerine çıktı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, salgın döneminde daha yaygın hale gelen dijital kanallar üzerinden işlemler kesintisiz olarak sürdürülüyor.

Online işlemlerin daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandığı 2019'den beri dijital kanallar üzerinden 234 bin 843 başvuru alınırken, online kanalları en çok tercih eden il Konya oldu.

Online kanallardan gerçekleştirilen işlemlerin yüzde 35'i Konya'dan, yüzde 27'si Denizli'den gerçekleştirildi.

Hayata geçirilen dijital uygulamalarla müşteri memnuniyeti yüzde 80'in üzerine çıktı.

Açıklamaya göre, Çağrı Merkezini en fazla tercih eden şehir Denizli olurken, Nevşehir aboneleri en çok Müşteri Hizmetleri Ofisini tercih etti.

Şirketin mayısta devreye aldığı Whatsapp İletişim Hattının en çok tercih edildiği şehir ise Nevşehir oldu, bunu Antalya takip etti.

Ekim 2020 itibarıyla abonelerin kullanımına sunulan Online Randevu Sisteminin en sık kullanıldığı il ise Denizli oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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