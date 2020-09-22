'Enerjik Sohbetler' ikincisi yayınında Tayfun Bayazıt'ı konuk ediyor Ege Bölgesi görevli enerji tedarik şirketi Aydem Perakende, kendi alanlarında uzman konukların yer aldığı dijital "Enerjik Sohbetler'inin ikincisinde Bayazit Consulting Services Kurucusu ve Aydem Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Bayazıt'ı takipçileriyle buluşturuyor.

Ege Bölgesi görevli enerji tedarik şirketi Aydem Perakende, kendi alanlarında uzman konukların yer aldığı dijital "Enerjik Sohbetler'inin ikincisinde Bayazit Consulting Services Kurucusu ve Aydem Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Bayazıt'ı takipçileriyle buluşturuyor.

Kobi ve kurumsal müşterilerine enerji tedarik hizmetlerinde çözüm ortağı olarak etkili bir iletişimi hedefleyen Aydem Perakende, pandemi döneminde öne çıkan konuların da ele alındığı Enerjik Sohbetler ile kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik önemli bir hizmete imza attı.

'Enerjik Sohbetler dijital seminer serimizin ikinci yayını, 24 Eylül 2020'de Bayazit Consulting Services Kurucusu ve Aydem Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Bayazıt'ın katılımı ile gerçekleştirecek. İlk yayını büyük beğeni toplayan dijital seminerde "Covid-19'un Ekonomi Üzerindeki Etkileri" konuşulacak.

Covid-19 sonrası finansal piyasalara yönelik yapılan yeni düzenlemeleri, kurumların finansmana erişim durumlarını ve bu dönemde kurumların nakit akışlarını yönetmek için nelere dikkat etmeleri gerektiğinin de ele alınacağı Enerjik Sohbetler, Yayinda.tv/enerjiksohbetler linki üzerinden takip edilebilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı