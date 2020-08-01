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Enerjide "Yeşil Tarife" dönemi

Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlara özel tarife geliyor.

Enerjide
01.08.2020 10:32 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:35

Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği kullanmak isteyen vatandaşlara özel tarife geliyor. Elektrik tüketicileri, Ağustos ayı itibarıyla isterlerse "Yeşil Enerji" tarifesine geçebilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yeşil Tarife'nin (YETA) 1 Ağustos itibarıyla devreye alınacağını aktararak, "YETA sayesinde vatandaşlarımız davranış ve talepleriyle politikalara yön veren bir konuma yükselecek. Sektörün gideceği yönü onlar da işaret edecekler. Vatandaşlarımızın yenilenebilir enerji ve YETA'ya olan talepleri arttıkça yatırımlar da artacak. Tüketici ve insan odaklı anlayışımız kapsamında çok değerli bir adımı hep birlikte atmış olacağız" ifadelerini kullandı.

YETA projesinin çevre ve doğa temelli bir sosyal sorumluluk özelliği taşıdığını vurgulayan Bakan Dönmez, "Diğer taraftan YETA sektörün sürdürülebilirliğini sağlayacak. Devlet olarak yaptığımız yasal düzenlemeler, teşvikler ve sağlanan avantajlara şimdi de vatandaşlarımızın tercihleriyle ortaya çıkacak sivil teşvik eklenecek. Enerjimizi vatandaşlarımızın tercihleri yenileyecek" dedi.

Yenilenebilir enerjide dönüşüme yeşil ışık

Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik kurulu gücünün 2020'nin ilk altı ayında yaklaşık yüzde 46 seviyesine yükseldiğini hatırlatan Bakan Dönmez, "Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir anlayışıyla yatırım ve teşviklerimizi sürdüreceğiz. Kamu, özel sektör ve vatandaş iş birliğiyle yeşil enerjide yeni bir dönemi başlatıyoruz. Başlayacak olan Yeşil Tarife ile yenilenebilir enerjide büyük dönüşüme yeşil ışık yakmış olacağız. Ülkemizin dört bir yanından vatandaşlarımız kendi kullanacakları elektriğin kaynağını belirleme imkanına kavuşacak" aktarımında bulundu.

Yazılı başvuruyla Yeşil Tarife'ye geçilebilecek

Yeşil Tarife'nin nasıl kullanılacağına değinen Bakan Dönmez, "Vatandaşlarımız yazılı olarak ilgili tedarik şirketine başvuruda bulunarak Yeşil Tarife'ye geçebilirler. Talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki faturayı takip eden ilk fatura döneminde de yeni tarifelerini kullanmaya başlayabilecekler. Vatandaşlarımız bir takvim yılı içerisinde en fazla iki kere Yeşil Tarife'ye geçme talebinde bulunabilecek" ifadelerini kullandı.

Yenilenebilirde sıra tüketicide

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin daha önce atılan adımları değerlendiren Bakan Dönmez, "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeliyle büyük ölçekli, Mini YEKA ve lisanssız santrallerle de orta ve küçük ölçekli yatırımcıları yenilenebilir enerji yatırımlarında sürecin aktörleri haline getirdik. Üretim ayağında tabana yaydığımız bu dengeyi, tüketici tarafına da yansıtmak için bu tarifeyi devreye alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji üretimi artmaya devam ediyor

Milli enerji ve maden politikasıyla yerli ve yenilenebilir enerji alanında önemli adımlar atan Türkiye, 2020 yılının ilk 6 ayında yerli ve yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimini yüzde 65'in üzerine çıkardı. Ayrıca sadece yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi yüzde 50'lere kadar yükseldi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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