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Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek

Salgın sürecinde tüm konut aboneleri ile 1.000 TL'nin altında borcu olan küçük ticarethanelerin elektriği ve gazı kesilmedi. Enerjide 1 Temmuz'dan itibarıyla fatura okuma ve tahsilata ilişkin mevzuat uygulanmaya başlayacak. Buna göre, öngörülen sürede borcunu ödemeyen abonenin elektriğinin ve gazının kesilmesi gündeme gelebilecek.

06.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:39

Türkiye'de, koronavirüs salgınıyla birlikte uygulanan kısıtlar 1 Haziran'da büyük ölçüde kaldırıldı. Normalleşme süreci resmen başladı. Enerji sektörü de bu sürece eklemlenmek üzere çalışma yapıyor. Salgın döneminde ödenmeyen elektrik ve doğal gaz faturalarıyla ilgili "esnek" bir politika izlendi. Konut aboneleri ile 1.000 TL'ye kadar borcu bulunan küçük işletmelerin elektrik ve doğal gazı kesilmedi. Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, elektrikte ve gazda, 1 Temmuz'da salgın öncesi döneme geçilecek. Bu tarihten itibaren fatura okuma ve tahsilata ilişkin mevzuat eksiksiz uygulanacak.

FATURA KESİLMESİ GÜNDEME GELEBİLECEK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), elektrik ve doğal gazda fatura okuma ve tahsilat yönetmelikleri uygulanacak. Tüketimler, 25 günden az 35 günden fazla süreyle ölçülemeyecek. Öngörülen sürede (ve sonrasında yapılacak ek bildirimlere karşın) borcunu ödemeyen abonenin elektriğinin ve gazının kesilmesi gündeme gelebilecek.

Sektör temsilcileri, pandemi döneminde elektrik ve gazda tahsilatların belli bir miktar düştüğünü belirterek, normalleşmeyle birlikte hem tahakkuk hem de tahsilatın artabileceğine işaret etti. Sektör temsilcileri, enerji talebine ilişkin bir soruyu da, "1 Haziran'la birlikte başta şehirlerarası seyahat yasağı olmak üzer kısıtların önemli bir bölümü kaldırıldı. Restoranlar, cafeler, lokantalar, berberler yeniden faaliyete geçti. Alış veriş merkezleri açıldı. Sanayi sektöründen de bir miktar ek talep var. Otellerin de elektrik talebinin aşama aşama artması bekleniyor" dedi.

BORÇ NE KADAR?

Ocak-Nisan döneminde doğal gaz dağıtım şirketlerinin konut ve ticarethane abonelerinden tahsil edemediği tutar 795 milyon TL. Bunun, 569,3 milyon TL'lik bölümünü konut aboneleri oluşturuyor. Sadece Nisan ayında söz konusu tüketici grubundan tahsil edilemeyen tutar 359 milyon TL (İstanbul Gaz Dağıtım AŞ diğer adıyla İGDAŞ dahil değil).

Elektrikte de hem tahakkukun hem de tahsilatın düştüğü belirtiliyor. Tahsilatın, salgın öncesine göre yüzde 10'lar düzeyinde gerilediğini aktaran sektör temsilcileri, "Türkiye'de, 21 elektrik dağıtım bölgesi var. Her bir bölge kendi hesaplarını yapıyor. Bazı bölgelerde tahsilat daha düşük seyrederken, bazılarında daha yüksek… Tüm bölgelerin tahsilat açığı konsolide edilmediği için toplam tutar vermek çok güç" dedi.

Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek

Ekonomi Manşet

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