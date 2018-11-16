Enerji Projelerinde Verimlilik ve Depolama Öne Çıkıyor

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, enerji teknolojilerin yaygınlaştırılması ve inovatif teknolojik çözümlerin geliştirilmesi konusunda çalışmalarda bulunan EUROGIA2020'ye gelen projelerde, enerji verimliliği ve depolama teknolojilerinin öne çıktığını bildirdi.

Pınar, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği'nin yeni teknolojiler ve projeler geliştirilmesi için oluşturduğu EUREKA İngiltere'nin Dönem Başkanlığı kapsamında Edinburg'da düzenlenen "Networking Toplantısı"nda, yenilenebilir enerji ve enerji üretiminde karbon ayak izinin azaltılmasına ilişkin projelere destek verdiğini belirtti.

Aynı zamanda EUREKA çatısı altında faaliyet gösteren EUROGIA2020 Topluluğunun dönem başkanlığını da yürüten Pınar, temel hedeflerinin enerji teknolojilerini desteklemek olduğunu ifade ederek, "2008 yılından bu yana toplam 44 projeyi fonlanmaya uygun bulan EUROGIA2020, Avrupa Araştırma Bölgesi'nde faaliyet alanı tüm enerji değer zincirini kapsayan tek program. EUROGIA2020'ye gelen proje başvuruları son dönemde enerji verimliliği ve depolama teknolojilerine odaklanmış durumda. Gelen başvurular bize Avrupa'nın önümüzdeki dönemde ajandasının ne olacağı konusunda ipuçları veriyor ve bu yıl oluşturulan Avrupa Komisyonu Stratejik Enerji Teknoloji Planı bizim verdiğimiz katkılarla oluşturuluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere 40 ülkenin kamusal olarak fonladığı uluslararası bir organizasyon olan EUROGIA2020, Türkiye, Avusturya, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İsrail, Monako, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Güney Afrika ve İngiltere tarafından destekleniyor.