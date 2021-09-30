Enerji ithalatı faturası ağustosta yüzde 104,1 arttı - Haberler Ekonomi
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Enerji ithalatı faturası ağustosta yüzde 104,1 arttı

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
Enerji ithalatı faturası ağustosta yüzde 104,1 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104,1 artarak 4 milyar 368 milyon 373 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104,1 artarak 4 milyar 368 milyon 373 bin dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, ağustosta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,6 artarak 23 milyar 175 milyon 260 bin dolar oldu.

Bu tutarın 4 milyar 368 milyon 373 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.?

Geçen yılın ağustos ayında bu rakam 2 milyar 140 milyon 508 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde, sanayi üretimindeki artış ve ekonomik aktivitelerdeki canlanma, ülkenin enerji ithalatı faturasına yüzde 104,1 artış olarak yansıdı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 artarak 2 milyon 855 bin 794 tona çıktı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
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