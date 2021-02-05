Endonezya ekonomisi 2020'de yüzde 2,07 küçüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Endonezya ekonomisi 2020'de yüzde 2,07 küçüldü

05.02.2021 06:43 | Son Güncelleme: 05.02.2021 06:46
Endonezya ekonomisi 2020'de yüzde 2,07 küçüldü

Endonezya ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020'de yüzde 2,07 daraldı.

Endonezya ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2020'de yüzde 2,07 daraldı.

Merkezi İstatistik Ajansı (BPS) Başkanı Suhariyanto, yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayan dördüncü çeyrekte yüzde 2,19 küçüldüğünü belirtti.

Suhariyanto, son çeyrekteki verilerle ülke ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,07 daraldığı bilgisini paylaştı.

Bu arada 2019 yılında yüzde 5,02 büyüyen Endonezya ekonomisinde 2020'deki küçülmeyle 1998'den bu yana ilk kez daralma kaydedildi.

Geçen yıl üçüncü çeyrekte yüzde 3,49 ve ikinci çeyrekte yüzde 5,32 daralan Endonezya ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 2,97 ile 2001'den bu yana en zayıf büyümeyi kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ali Çelebi Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Feyza Aktan Guy Ritchie Özcan Deniz Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Cenk Tosun Serdar Aziz Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Milli Silah Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Endonezya ekonomisi 2020'de yüzde 2,07 küçüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 06:46:23. #1.14#
title