Endonezya'da turist botu battı: 7 ölü
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Endonezya'da turist botu battı: 7 ölü

Endonezya'da turist botu battı: 7 ölü
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Endonezya'nın Cava bölgesinde, 20 kişiyi taşıyan turist botunun batması sonucu 7 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Cava bölgesinde, 20 kişiyi taşıyan turist botunun batması sonucu 7 kişi boğularak hayatını kaybetti.

7 News'ün haberine göre, Cava Polis Şefi Ahmet Lütfi, yaptığı açıklamada, deniz aracındaki yolcuların aynı anda fotoğraf çektirmek için botun ön tarafına geçmesinin kazaya yol açtığını belirtti.

Lütfi, 11 kişinin kurtarıldığı kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kaybolduğunu ifade etti.

Polis Şefi Lütfi, botun 13 yaşında bir çocuk tarafından kullanıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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