Endonezya'da turist botu battı: 7 ölü
Endonezya'nın Cava bölgesinde, 20 kişiyi taşıyan turist botunun batması sonucu 7 kişi boğularak hayatını kaybetti.
Endonezya'nın Cava bölgesinde, 20 kişiyi taşıyan turist botunun batması sonucu 7 kişi boğularak hayatını kaybetti.
7 News'ün haberine göre, Cava Polis Şefi Ahmet Lütfi, yaptığı açıklamada, deniz aracındaki yolcuların aynı anda fotoğraf çektirmek için botun ön tarafına geçmesinin kazaya yol açtığını belirtti.
Lütfi, 11 kişinin kurtarıldığı kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kaybolduğunu ifade etti.
Polis Şefi Lütfi, botun 13 yaşında bir çocuk tarafından kullanıldığını kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer