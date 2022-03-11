Yağ yüklü gemiler vatandaşın endişesini dindirmedi! Daha raflara dizilmeden kapış kapış aldılar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ayçiçek yağı sektörünü de etkiledi. Tedarikte sıkıntı yaşandığı ve Türkiye'de ayçiçek yağı stokunun bittiği iddialarının ardından çok sayıda vatandaş, marketlere akın ederek üçer dörder teneke yağ satın almıştı. Fiyatların da artışının etkisiyle vatandaşların marketlerde uzun kuyruklar oluşturması ve izdiham yaratması gündem olmuştu.

SEVKİYAT GEMİLERİ YOLDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde karara bağlanan ayçiçek yağı sevkiyatının tarihi netleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 6 bin 99 ton ayçiçek yağını taşıyan gemi 15 Mart'ta Türkiye'de olacağını açıkladı. Diğer üç gemi ise 17 Mart'ta ülkemiz sularına giriş yapacak.

VATANDAŞIN YAĞ ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Ayçiçek yağı konusundaki endişeler bitmesine rağmen sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, vatandaşların kapış kapış ayçiçek yağı alma telaşının devam ettiği görülüyor. Bir süper market zincirinde kaydedilen görüntülerde, depodan çıkartılan ayçiçek yağlarının daha raflarına dizilmeden müşterilerce çıkan izdiham sonucu bitirildiği görülüyor.