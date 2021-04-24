Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı

Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türk basketbolunun değerli isimlerinden olan Ender Arslan, 38 yaşında aktif basketbol kariyerini Frutti Extra Bursaspor formasıyla noktaladı.

Türk basketbolunun değerli isimlerinden olan Ender Arslan, 38 yaşında aktif basketbol kariyerini Frutti Extra Bursaspor formasıyla noktaladı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun son haftasında oynanan Frutti Extra Bursaspor - OGM Ormanspor mücadelesinde, kariyerindeki son maça çıkan Ender Arslan aktif basketbol kariyerine veda etti. Uzun yıllar Türk basketboluna hizmet veren, Milli forma altında da pek çok başarıda imzası bulunan deneyimli oyuncunun 10 numaralı forması, Bursa ekibinin antrenmanlarını gerçekleştirdiği Barış Spor Salonu'na asıldı. Karşılaşma öncesinde de, Bursa kulübü adına başkan Sezer Sezgin tarafından takım kaptanı Arslan'a plaket verilirken, bugüne kadar verdikleri hizmetleri için teşekkür edildi. Genel Menajer Nedim Yücel tarafından da takımın imzalı forması hediye edildi. Duygu anlar yaşayan Ender Arslan ve teknik heyet göz yaşlarına hakim olamadı. Teknik heyet, oyuncular ve yöneticiler tarafından ayakta alkışlanan Arslan, kendisine yönelik sevgi gösterilerine teşekkür etti.

KARİYERİ BAŞARILAR İLE DOLUBasketbola 9 yaşında şimdiki adı ile Anadolu Efes altyapısında başlayarak, 17 yaşında A Takım'a yükselen Ender Arslan, soluğu Avrupa'da aldı. Union Olimpija, Tau Ceremica ve Panianios formaları giyen Arslan, daha sonra yeniden Anadolu Efes'e döndü. Burada takım kaptanlığını da yaparak, 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Arslan, 2011 yılı itibarıyla yoluna Galatasaray'da devam etti. Galatasaray'ın 2013 yılında elde ettiği lig şampiyonluğunda büyük katkısı bulunan başarılı oyun kurucu, buradaki 4 yılının ardından Darüşşafaka Doğuş ve Türk Telekom'da forma giydi. Aynı zamanda Milli formanın da unutulmaz oyuncuları arasına ismini yazdıran Ender Arslan, Ay-Yıldızlılar ile 2010 yılında dünya ikinciliği sevinci yaşadı.

Son durağı olan Frutti Extra Bursaspor'a 2019-20 sezonu itibarıyla gelen Arslan, OGM Ormanspor maçıyla 24 Nisan 2021 tarihinde aktif basketbol kariyerini noktaladı.

Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı
Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı
Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı
Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı
Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı
Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı
Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı
Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Çocuğunu velayetini kaybeden oyuncu Meral Kaplan isyan etti: Ha katil olmuşsun ha bir çocuğu anneden ayırmışsın
Çocuğunu velayetini kaybeden oyuncu Meral Kaplan isyan etti: Ha katil olmuşsun ha bir çocuğu anneden ayırmışsın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Devlet Bahçeli Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Ebru Gündeş Yılmaz Erdoğan
Spor Ömer Ali Sergen Yalçın Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ender Arslan gözyaşlarıyla kariyerini noktaladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 17:19:24. #1.14#

title