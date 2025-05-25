Enbe Orkestrası kimdir, Enbe Orkestrası Galatasaraylı mı? Enbe Orkestrası Yenikapı Galatasaray şampiyonluk konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Enbe Orkestrası kimdir, Enbe Orkestrası Galatasaraylı mı? Enbe Orkestrası Yenikapı Galatasaray şampiyonluk konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu. Enbe Orkestrası o isimlerden merak edilenlerden iri oldu. Peki, Enbe Orkestrası kimdir, Enbe Orkestrası Galatasaraylı mı?

Galatasaray'da 25. şampiyonluk kutlamaları hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yenikapı Meydanı'nda yapılacak olan kutlamalarda sahne alacak isimler de belli oldu. Kutlamalarda ünlü şarkıcılar Hadise, Edis, Altay, Kenan Doğulu, Sıla ve Emir Can İğrek gibi isimler şarkılarıyla taraftarları coşturacak. Peki, Enbe Orkestrasıkimdir, Enbe Orkestrası Galatasaraylı mı? Enbe Orkestrası Yenikapı konseri saat kaçta başlayacak?

ENBE ORKESTRASIKİMDİR?

Enbe Orkestrası Türkiye'den ve yurt dışından birçok müzisyeni bünyesinde barındıran müzik grubudur. Şu ana kadar birçok şarkıcı ile düet yapmıştır.

Barry White, Richard Clayderman, Christian Adam, Goran Bregoviç, Pavarotti, Domingo, Mónica Molina ve Gloria Gaynor ile konserler veren ENBE Orkestrası, opera aryalarından Napoliten hafif müziğe, özel solistlerin eşliğinde yorumladığı Fransız şansonlar ve valslerden Latin müziklere, Arjantin tangolarından caz ve country eserlerden, ünlü müzikallerden yabancı ve Türkçe pop müziğine uzanan bir repertuvara sahiptir.

Behzat Gerçeker

Enbe Orkestrası'nın kurucusu Behzat Gerçeker, 22 Temmuz 1963 tarihinde Ankara'da doğdu. Müzik hayatına Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başladı, yüksek bölümünü İstanbul Devlet Konservuatarı'nda tamamladı. Profesyonel müzik yolculuğu başlarında Türkiye'de Leman Sam, Nükhet Duru, Nilüfer Yumlu ve Kayahan gibi müzisyenlerle çalışan sanatçı İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçısı olduktan sonra Paris'e gitti. Paris'te "modern müzik" üzerine çalışmalarda bulunan Gerçeker, Fransa'da Terry Canss ile çalıştıktan sonra, bir süre de Macaristan'da Macar etnik müzikleri üzerine araştırmalar yaptı. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde dokuz yıl görev yaptı. Hâlen ENBE Orkestrası Şefliği'ni yürüten Gerçeker, çeşitli projelerde sanat yönetmenliği yaparak çalışmalarını yürütmektedir.

ENBE ORKESTRASI YENİKAPI KONSERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Enbe Orkestrası Yenikapı konseri saati henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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