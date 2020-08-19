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En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları

Türkiye pazarında en uygun fiyatlı sıfır kilometre otomobil unvanını 106 bin 900 TL ile Fiat Egea Sedan 1.4 Fire elde ederken, benzin motorlu ve manuel modeller arasında 200 bin TL'nin altında çok sayıda seçenek bulmak da mümkün. İşte uygun fiyatlı sıfır otomobiller.

19.08.2020 13:46 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:57

Her geçen gün yükselen otomobil fiyatları, özellikle sıfır kilometre otomobil sahibi olmayı zorlaştırıyor. Ocak ayından itibaren döviz kurlarının da etkisiyle fiyatlar sürekli artarken, yerli üreticilerin kademeli olarak üretime başlamasıyla birlikte bayilerdeki araç sayısı da yükseliyor. Türkiye pazarında sıfır kilometre otomobil sahibi olmak için ayrılması gereken en düşük bütçe 107 bin TL'den başlıyor. Akşam'da yer alan habere göre, Tofaş Bursa fabrikasında üretilen Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Easy, kampanyalı olarak 106.900 TL fiyatıyla ülkemiz pazarında şu anda satılan en uygun fiyatlı sıfır kilometre otomobil unvanını taşıyor.

ORTAK ÖZELLİK BENZİNLİ VE MANUEL OLMASI

Ülkemizde satılan en uygun fiyatlı otomobillerin ortak özelliği, yerli üretim, benzinli motorlu, manuel şanzımanlı ve en alt donanım paketlerine sahip olması olarak sıralanıyor. Aynı modelin, bir üst donanım paketi tercih edilmesi durumunda bile çıplak fiyatı, dolayısıyla ÖTV baremi yükseldiği için fiyat anında tırmanıyor. Bazen çok küçük bir donanım eklenmesi bile anahtar teslimi fiyatı aşırı derecede yükseltiyor.

İYİ ARAŞTIRILMALI VE MALİYETLER İNCELENMELİ

Sıfır kilometre otomobil alımlarında yayınlanan liste fiyatlarını çok iyi araştırıp, bayiler arasındaki farklılıkları da incelemekte yarar var. Araçların fiyatları bayiler arasında da farklılık gösterebiliyor. Bazen bayiler hızlı satış yapabilmek için kar oranlarından feragat edip, daha aşağıya fiyat verebiliyor. Bu nedenle alım yaparken pazarlık yapmak hala avantaj yaratabiliyor. Ayrıca, sıfır faiz kampanyalarından yararlanırken, otomobilin liste fiyatının değişip değişmediği, kasko veya uzun garanti zorunluluğu olup olmadığı mutlaka iyi araştırılmalı ve maliyetler incelenmeli.

SİGORTALARA DİKKAT!

Özellikle kredili alımlarda otomobillere trafik sigortası dışında, kasko sigortası yapılması zorunlu tutuluyor. Otomobili satan bayilerin tümü, anlaşmalı oldukları çok sayıda sigorta şirketinin fiyatlarını müşterilerine sunuyor. Trafik sigortasında çok fark etmese de kaskoda fiyatlar değişebiliyor.

İŞTE TÜRKİYE'DE SATILAN EN UYGUN FİYATLI SIFIR OTOMOBİLLER

- Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Easy: 106.900 TL

- Fiat Panda 1.2 69 HP Urban: 110.900 TL

- Renault Clio (eski) Joy 0.9 TCe 90 HP: 119.900 TL

- Renault Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 HP: 127.100 TL

- Renault Symbol Joy 0.9 TCe 90 HP: 131.900 TL

- Dacia Sandero Stepway 90 by Easy-R: 141.500

- Dacia Duster 1.0 Tce Confort: 156. 900

- Hyundai i10 5 Jump (Benzinli) 131.950

- Nissan Micra 1.0 IG-T Düz vites Visia: 156.600

- Toyota Corolla 1.6 lt Vision: 161.800

- Toyota C-HR 1.2 Turbo: 192.500

- Suzuki Swift 1.2 LGAT: 176. 900

- Honda Civic Sedan 1.6 benzin: 194.000

En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları
Haber Yorumları (11)
HADİ BE: 1 motorlu tenekeler ne zamandan beri 150000 oldu ?
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DÜŞMEZ: Bu teneke araçlara bileceğime gider 2005 model skodaya binerim
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ALİKAN: Bu ne şimdi neyi ima ediyorsun sayın haber sitesi. Bu böyle kalmaz almıyoruz kardeşim kime satıyorlar da satsinlar. Bu fiyatlara enayi değilim alacak kadar Corona yi mana edip Çıkarcı kucağına oturmam onları mutlu etmem.
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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 14:32:12. #1.14#
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