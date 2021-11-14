En sonunda rakip ağlara gol atan Merih'in yaptığı yorum gülmekten kırdı geçirdi - Haberler Spor
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En sonunda rakip ağlara gol atan Merih'in yaptığı yorum gülmekten kırdı geçirdi

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İtalya ve Letonya maçlarında kendi kalesini bulan Merih, en sonunda şanssızlığını kırdı. Merih, Cebelitarık'a karşı rakip ağlara ilk golünü attı. Performansı tartışılan Merih de esprili şekilde kendisini eleştirdi. Başarılı futbolcu, "En sonunda karşı kaleye gol attım" ifadelerini kullandı.

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9'uncu hafta maçında A Milli Takım, Başakşehir'in stadında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Atalanta'da forma giyen savunmacımız Merih Demiral, golüyle ilgili güldüren bir yorum yaptı.

En sonunda rakip ağlara gol atan Merih'in kendisine yaptığı eleştiri gülmekten kırdı geçirdi

"SONUNDA ATTIM"

Merih maçın ardından, "Aklımız goldeydi. İlk dakikalar öyle geçti. Rakip 10 kişi kalınca daha çok rahatladık. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Çok mutluyuz. Hak ederek bir galibiyet aldık. Ben de sonunda karşı kaleye attım" ifadelerini kullandı.

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