En sonunda rakip ağlara gol atan Merih'in yaptığı yorum gülmekten kırdı geçirdi

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9'uncu hafta maçında A Milli Takım, Başakşehir'in stadında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Atalanta'da forma giyen savunmacımız Merih Demiral, golüyle ilgili güldüren bir yorum yaptı.

"SONUNDA ATTIM"

Merih maçın ardından, "Aklımız goldeydi. İlk dakikalar öyle geçti. Rakip 10 kişi kalınca daha çok rahatladık. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Çok mutluyuz. Hak ederek bir galibiyet aldık. Ben de sonunda karşı kaleye attım" ifadelerini kullandı.

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