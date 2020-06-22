En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,90 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,90 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,72 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
22.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:01
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,90 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,90 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,72 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|12,836412
|3,90
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,046758
|2,90
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,091006
|2,72
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,086236
|1,92
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|38,294177
|1,82
|Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,297026
|1,62
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,019602
|1,61
|Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,407352
|1,61
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|25,454386
|1,59
|Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF
|15,033986
|1,52
Kaynak: AA