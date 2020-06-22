En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,90 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,90 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,72 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,90 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,90 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,72 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,836412 3,90 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046758 2,90 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,091006 2,72 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,086236 1,92 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 38,294177 1,82 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,297026 1,62 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,019602 1,61 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,407352 1,61 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,454386 1,59 Ziraat Port. BIST 30 End. His. Sen. Yoğun BYF 15,033986 1,52 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA