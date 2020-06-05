En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,82 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,47 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,40 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,82 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,47 ile "Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 1,40 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,040656 1,82 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,594486 1,47 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 25,170549 1,40 QNB Finans Portföy Altın BYF 33,073869 1,37 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037307 1,31 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 37,131683 1,31 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,007657 1,27 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,032406 0,84 QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 37,181141 0,78 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,090720 0,78 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA