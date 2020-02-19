En fazla kazandıran yatırım fonları

19.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:26

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,39 ile "Fiba Portföy Altın Fonu", yüzde 1,19 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,15 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Portföy Altın Fonu 0,026106 1,39 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,923403 1,19 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,044275 1,15 Deniz Port. Altın Fonu 0,038256 1,14 TEB Portföy Altın Fonu 0,074830 1,13 Ak Portföy Altın Fonu 0,070723 1,13 İş Portföy Altın Fonu 0,034393 1,11 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,030513 1,11 HSBC Portföy Altın Fonu 2,658978 1,10 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,042254 1,09

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)