En fazla kazandıran yatırım fonları

13.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:42

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,40 ile "HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,37 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,31 ile "Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056509 1,40 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052276 1,37 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,200801 1,31 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,314441 1,28 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,102629 1,25 TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,096159 1,23 QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,505539 1,23 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,306113 1,20 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,490908 1,15 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,670647 1,14

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)