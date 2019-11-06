En fazla kazandıran yatırım fonları

06.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:32

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,72 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,70 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,46 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014923 1,72 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,127378 1,70 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038134 1,46 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027209 1,31 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024174 1,14 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022552 1,11 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078028 1,02 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038084 1,01 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,361047 0,86 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076326 0,86

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)