BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,0791950,40Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,0791950,40
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,0784320,40
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0776760,25
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0267300,23
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0457590,21
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0682190,06
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0180260,57
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0187820,33
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0192310,29
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0184000,29
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0203080,29
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,0299340,08
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0140290,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0767870,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0778850,05
HEM Para Piyasası EYF0,0266710,05
ZEM Para Piyasası EYF0,0295820,05
VEM Para Piyasası EYF0,0731150,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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