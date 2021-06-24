BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF0,0791950,40Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,079195
|0,40
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,078432
|0,40
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,077676
|0,25
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,026730
|0,23
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,045759
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,068219
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018026
|0,57
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018782
|0,33
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019231
|0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018400
|0,29
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,020308
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,029934
|0,08
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014029
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,076787
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,077885
|0,05
|HEM Para Piyasası EYF
|0,026671
|0,05
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,029582
|0,05
|VEM Para Piyasası EYF
|0,073115
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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