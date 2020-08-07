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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,36 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 3,34 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 3,33 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

En fazla kazandıran BES fonları
07.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:16

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,36 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 3,34 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 3,33 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050758 3,36
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,031025 3,34
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030754 3,33
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,046372 3,32
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,050466 3,32
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051125 3,32
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,048832 3,32
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052589 3,31
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049396 3,31
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,049576 3,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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