En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,70 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 2,22 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 2,17 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,70 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 2,22 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 2,17 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,854076 -4,70 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,354274 -2,22 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 78,134022 -2,17 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,185610 -2,13 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033236 -2,09 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 13,823729 -2,06 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 2,062283 -2,05 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,360491 -2,03 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,166950 -1,97 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,119643 -1,92 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA