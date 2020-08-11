En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,84 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 1,06 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" ve yüzde 1,03 ile "Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 1,84 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 1,06 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" ve yüzde 1,03 ile "Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 0,930793 -1,84 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,960274 -1,06 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,227975 -1,03 Deniz Port. Altın Fonu 0,058088 -1,03 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,067668 -1,02 Ak Portföy Altın Fonu 0,107123 -1,02 TEB Portföy Altın Fonu 0,113435 -1,02 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,045810 -1,00 Garanti Portföy Altın Fonu 0,132595 -1,00 İş Portföy Altın Fonu 0,052279 -0,97 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA