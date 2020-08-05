En fazla kaybettiren yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,80 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 4,74 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 4,66 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri, yüzde 4,80 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 4,74 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 4,66 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,137045 -4,80 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,388175 -4,74 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,882359 -4,66 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,213313 -4,29 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,638227 -4,23 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,176065 -4,16 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,038657 -3,90 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,074786 -3,82 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 13,567056 -3,81 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 4,237444 -3,75 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA