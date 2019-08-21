En fazla kaybettiren BES fonları

21.08.2019 14:28

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,76 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 1,71 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 1,62 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015336 -1,76 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033529 -1,71 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016472 -1,62 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015383 -1,62 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014979 -1,39 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015390 -1,33 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,015860 -1,28 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015672 -1,19 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016339 -1,19 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014998 -1,13

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)