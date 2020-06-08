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En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar

Yılın ilk 5 aylık enflasyonuna göre, aile yardımı hariç en düşük memur maaşı Temmuz'da 3 bin 677 liraya yükselecek. Net rakam ise Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak. İşte 5 aylık enflasyona göre zamlı memur maaşları.

En düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
08.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:14

Milyonlarca memurun Temmuz'da hem maaşlarında hem de aile yardımında artış olacak. Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yansıtılırken, bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde aşan kısım kadar fark da verilecek.

ZAM YÜZDE 4,57'YE YÜKSELDİ

5 aylık enflasyona göre fark oluştu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4,57 çıktı. Böylece zam yüzde 4,57'ye yükseldi. Bu oran Haziran enflasyonuna göre artacak ya da azalacak.

MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Sabah'ta yer alan habere göre, yüzde 4,57'lik orana göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 3 bin 517 liradan 3 bin 677 liraya yükselecek. Eş yardımı 332 liradan 347,17 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 76,38, üstü için 36,52 liradan 38,19 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 478,08 lira alırken, bu tutar 499,93 liraya yükselecek.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE ZAMLI MAAŞLAR NASIL OLACAK?

Unvan -- Mevcut -- Yeni

- Avukat (9/1) - 5.224,36 - 5.463,11

- Başkomiser (8/1) - 5.768,74 -- 6.032,37

- Bekçi (Lisans 9/1) -- 4.409,90 -- 4.611,43

- Diş tabibi (8/1) -- 5.607,33 -- 5.863,58

- Doçent (1/1) -- 7.659,30 -- 8.009,33

- Ebe (9/1) -- 4.259,04 -- 4.453,68

- Hakim (7/1) -- 9.257,63 -- 9.680,70

- Hemşire (9/1) -- 4.253,76 -- 4.448,16

- İmam/hatip (9/1) -- 3.868,69 -- 4.045,49

- İtfaiyeci (9/1) -- 3.822,27 -- 3.996,95

- Kaymakam (4/1) -- 7.255,24 -- 7.586,80

- Komiser (8/1) -- 5.675,90 -- 5.935,29

- Güvenlik görevlisi (13/1) -- 3.592,28 -- 3.756,45

- Mühendis (7/1) -- 5.591,50 -- 5.847,03

- Öğretmen (9/1) -- 4.013,22 -- 4.196,62

- Polis (11/1) -- 5.280,28 -- 5.521,59

- Profesör (1/1) -- 8.948,51 -- 9.357,46

- Şef (7/1) -- 3.889,79 -- 4.067,55

- Şube müdürü (7/1) -- 4.926,85 -- 5.152,01

- Vaiz (9/1) -- 4.074,41 -- 4.260,61

- Vali (1/1) -- 13.214,93 -- 13.818,85

- Veteriner hekim (7/1) -- 5.561,96 -- 5.816,14

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