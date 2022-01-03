En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2022 emekli maaş zammı oranı ne kadar? Memura ek zam oranı ne kadar?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2022 emekli maaş zammı oranı ne kadar? sorularının yanıtı merak edildi. Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı kararlarını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memura ve emekliye ek zammın masaya yatırıldığı Kabine sonrası konuşuyor.

EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memura ve emekliye ek zammın masaya yatırıldığı Kabine sonrası konuştu. Memurlara yapılan zamma ek zam yapıldığı belirten Erdoğan, "Memurlarımızın maaşlarında Temmuz-Aralık ayı farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda yüzde 28 oranında bir artış yaptık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

MEMURA EK ZAM ORANI NE KADAR?

Memurlara yapılan enflasyon zammının ardından bir de ek zam yapıldı. Kararı açıklayan Erdoğan, "Memurlarımızın maaşlarında Temmuz-Aralık ayı farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda %28 oranında bir artış yaptık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını %30,5'a çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz." diye konuştu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

En düşük emekli maaşı 2500 TL olmuştur.

MEMURA TOPLAM ZAM YÜZDE KAÇ OLDU?

Memura yapılan toplam zam yüzde 30,5 oldu.

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