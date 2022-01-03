En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı zamlı maaşlar
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emeklilere yüzde 25.48'lik bir zam göründü. Bu zam oranına göre, en düşük emekli aylıkları 2000 öncesi SSK emeklilerinde 3 bin 293 TL'ye, 2000 sonrası SSK emeklilerinde 2 bin 41 TL'ye, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 399 TL'ye, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 2 bin 262 TL'ye yükselecek.
Milyonlarca kişinin maaş zammını belirleyecek enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon aralık ayında yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu. 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu (Temmuz-Aralık) ise %25.48 olarak gerçekleşti.
Emekli zammı da 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonuna göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, ocakta yüzde 25.48 oranında artacak.
Rakamın ortaya çıkmasıyla emekliler maaşlarının ne kadar artacağını merak eder oldu. İşte yüzde 25.48'lik zamma göre en düşük emekli aylıkları:
- 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 624 TL'den 3 bin 293 TL'ye
- 2000 sonrası SSK emeklilerinde bin 627 TL'den 2 bin 41 TL'ye
- Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 912 TL'den 2 bin 399 TL'ye
- Bağ-Kur tarım emeklilerinde da bin 802 TL'den 2 bin 262 TL'ye yükselecek.
- SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında,
- Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 25-28 Ocak tarihlerinde alacak
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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