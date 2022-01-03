En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı zamlı maaşlar - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

En düşük emekli aylıkları ne kadar oldu? İşte SSK ve Bağ-Kur'luların alacağı zamlı maaşlar

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emeklilere yüzde 25.48'lik bir zam göründü. Bu zam oranına göre, en düşük emekli aylıkları 2000 öncesi SSK emeklilerinde 3 bin 293 TL'ye, 2000 sonrası SSK emeklilerinde 2 bin 41 TL'ye, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde 2 bin 399 TL'ye, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 2 bin 262 TL'ye yükselecek.

Milyonlarca kişinin maaş zammını belirleyecek enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon aralık ayında yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu. 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu (Temmuz-Aralık) ise %25.48 olarak gerçekleşti.

Emekli zammı da 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonuna göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, ocakta yüzde 25.48 oranında artacak.

Rakamın ortaya çıkmasıyla emekliler maaşlarının ne kadar artacağını merak eder oldu. İşte yüzde 25.48'lik zamma göre en düşük emekli aylıkları:

  • 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 624 TL'den 3 bin 293 TL'ye
  • 2000 sonrası SSK emeklilerinde bin 627 TL'den 2 bin 41 TL'ye
  • Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 912 TL'den 2 bin 399 TL'ye
  • Bağ-Kur tarım emeklilerinde da bin 802 TL'den 2 bin 262 TL'ye yükselecek.

  • SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında,
  • Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 25-28 Ocak tarihlerinde alacak

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Son dakika: Enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu

Son dakika: Enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu

 Tüm gözler bu toplantıda! Kabine'nin gündeminde merakla beklenen zam oranları var

Tüm gözler bu toplantıda! Kabine'nin gündeminde merakla beklenen zam oranları var

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (6)
ADANALI :2000 tl nedir arkadaş bu adamlar hiçmi elma alıp yiyemeyecek, marketten kola alıp içemeyecek... 2000 tl nedir yahu 30 gün nasıl geçinecekler Cevap Yaz 8 77 Yayından Kaldır
crazy acrobat:Babam işci emeklisi ve net 1520 lira emeklilik maaşı alıyordu. Hiçbir zaman açıklanan gibi olmaz bu durumda 1900 lira alması lazım ancak göreceğiz net ödenen bu rakamların altında olacak. Cevap Yaz 5 32 Yayından Kaldır
Mehmet Anıl Mete:2000 lira dediğiniz 146 dolar... Cevap Yaz 2 41 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title