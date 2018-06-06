En Çok Kazanan Sporcu Mayweather

ABD'li eski boksör Floyd Mayweather, 285 milyon dolarlık gelirle son bir yılda en fazla kazanan sporcu oldu.

Forbes dergisinin Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş, turnuva ve sponsor gelirleri ile bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, en çok kazanan sporculara yer verildi.

Geçen yıl İrlandalı Conor McGregor ile yaptığı boks maçında elde ettiği kazanç sayesinde geliri 285 milyon dolara ulaşan Mayweather, en çok kazanan sporcular listesinde son 7 yılda 4. kez zirveye yerleşti.

Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 111 milyon dolarlık geliriyle ikinci sırayı aldı.

Geride kalan iki yıl listenin zirvesinde bulunan Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, 108 milyon dolarlık kazancıyla üçüncü sıraya geriledi.

Öte yandan 2010'dan bu yana ilk kez kadın sporcular 100 kişilik listede kendilerine yer bulamadı.

Son bir yılda en fazla kazanan 10 sporcu şöyle

Floyd Mayweather Boks 285 milyon

Lionel Messi Futbol 111 milyon

Cristiano Ronaldo Futbol 108 milyon

Conor McGregor Boks 99 milyon

Neymar Futbol 90 milyon

LeBron James Basketbol 85,5 milyon

Roger Federer Tenis 77,2 milyon

Stephen Curry Basketbol 76,9 milyon

Matt Ryan Amerikan futbolu 67,3 milyon

Matthew Stafford Amerikan futbolu 59,5 milyon