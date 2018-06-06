En Çok Kazanan Sporcu Mayweather

Emekliye ayrılan ABD'li boksör Mayweather, 285 milyon dolarlık geliriyle son bir yılın en çok kazanan sporcusu oldu

En Çok Kazanan Sporcu Mayweather

ABD'li eski boksör Floyd Mayweather, 285 milyon  dolarlık gelirle son bir yılda en fazla kazanan sporcu oldu.

Forbes dergisinin Haziran 2017 ile Haziran 2018 arasındaki maaş,  turnuva ve sponsor gelirleri ile bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, en  çok kazanan sporculara yer verildi.

Geçen yıl İrlandalı Conor McGregor ile yaptığı boks maçında elde  ettiği kazanç sayesinde geliri 285 milyon dolara ulaşan Mayweather, en çok  kazanan sporcular listesinde son 7 yılda 4. kez zirveye yerleşti.

Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 111 milyon dolarlık  geliriyle ikinci sırayı aldı.

Geride kalan iki yıl listenin zirvesinde bulunan Real Madrid'in  Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, 108 milyon dolarlık kazancıyla üçüncü  sıraya geriledi.

Öte yandan 2010'dan bu yana ilk kez kadın sporcular 100 kişilik  listede kendilerine yer bulamadı.

Son bir yılda en fazla kazanan 10 sporcu şöyle

Floyd Mayweather    Boks 285 milyon     

Lionel Messi Futbol 111 milyon     

Cristiano Ronaldo   Futbol 108 milyon     

Conor McGregor Boks 99 milyon 

Neymar Futbol 90 milyon

LeBron James Basketbol 85,5 milyon    

Roger Federer Tenis 77,2 milyon   

Stephen Curry Basketbol 76,9 milyon    

Matt Ryan Amerikan futbolu   67,3 milyon    

Matthew Stafford    Amerikan futbolu   59,5 milyon    

Kaynak: Skorer

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