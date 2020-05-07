HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak

Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
07.05.2020 09:43 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:06

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını futbol ekonomisine de büyük darbe vururken, Avrupa'da bu krizden en çok etkilenen lig Spor Toto Süper Lig oldu. Ligin iptal edilmesi halinde Süper Lig'in değeri yüzde 29.4 düşecek. Bu oran, Avrupa'daki 9 büyük lig arasındaki en yüksek oran olarak göze çarpıyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle futbol dünyası büyük bir sıkıntı içerisinde. Maçların oynanmaması nedeniyle dünyadaki tüm kulüpler ve oyuncular maddi olarak değer kaybı yaşıyor. KPMG Football Benchmark ekibi de oyuncuların değer kaybı üzerinden liglerin ve kulüplerin kayıplarını araştırdı. 'Ligler tamamlanmazsa kayıp ne olur?' ve 'Ligler tamamlanırsa kayıp ne olur?' senaryoları üzerinden yapılan araştırmada; Avrupa'daki dokuz büyük ligde en çok değer kaybını yüzde olarak Süper Lig yaşayacak.

LA LIGA'DAKİ DEĞER KAYBI EKSİ 28.7

Şubat 2020'de 687 milyon euroluk oyuncu değeri olan Süper Lig, öngörüldüğü gibi 12 Haziran'da başlarsa değeri 536 milyon euroya (-21.9) gerileyecek. Eğer lig iptal edilirse değeri 485 milyon euroya (-29.4) kadar düşecek. Süper Lig'in ardından en büyük değer kaybı İspanya La Liga'da olacak. Şubat 2020'de La Liga'da oyuncuların değeri 6 milyar 664 milyon euroyken, ligin tamamlanması halinde bu değer 5 milyar 395 milyon euroya (-19.0) gerileyecek. Eğer lig oynanmazsa oynayan oyuncuların toplam değeri 4 milyar 748 milyon euroya (-28.7) kadar düşücek.

BARCELONA KAYIPTA ZİRVEDE

Kulüpler bazında da dünyanın en değerli kadroları koronavirüs (COVID-19) pandemisi nedeniyle değer kaybı yaşıyor. En büyük değer kaybını ise İspanyol devi Barcelona yaşayacak. 1 milyar 136 milyon euroluk kadro değeri olan Barcelona, La Liga tamamlansa bile kadro değeri 903 milyon euroya (-20.5) gerileyecek. Lig iptal edilirse İspanyol takımının kadro değeri 808 milyon euroya (-28.9) inecek.

FUTBOL ARTIK ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Dünya ekonomisi koronavirüs salgını nedeniyle çıkmaza girmiş durumda. Spor müsabakalarının iptali kulüpleri ekonomik yönden olumsuz etkiliyor. Bu durum da futbol sektöründeki değerleri düşürüyor. Liglerin tamamlanması kulüpleri biraz rahatlatacaktır ama liglerin iptal olması halinde birçok kulüp ekonomik olarak büyük bir maddi sıkıntıya girecektir. Süper Lig'de maçların yeniden oynanacak olması kulüpleri ekonomik açıdan bir nebze rahatlatacaktır'' dedi.

Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü Spor
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı Spor
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor Spor
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı Spor
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi Spor
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi Spor
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 'mezar' paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
Ronaldo'nun karantinaya girdiği villası, görenleri hayran bıraktı
Ronaldo'nun karantinaya girdiği villası, görenleri hayran bıraktı
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu
Futbolu bırakan Hollandalı yıldız Arjen Robben'e Botafogo talip oldu
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar...
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak
Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım
Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım
Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı
Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli
TFF'nin ligleri başlatma kararını eleştiren Rıza Çalımbay: Bu karar kesinlikle Bilim Kurulu'ndan dönmeli
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı
İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Yunan ekibi Olimpiakos Antalyasporlu Sinan Gümüş'ün peşinde
Yunan ekibi Olimpiakos Antalyasporlu Sinan Gümüş'ün peşinde
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Hüseyin İnan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Bülent Ersoy Nur Yerlitaş
Spor Neymar Falcao Adem Ljajic Fatih Terim Nenad Bjelica
Daha Fazla Mayıs Fatura Haziran Açıklama
Şu an buradasınız: Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 11:27:01. #1.15#
title