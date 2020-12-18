En Basit ve Güncel Hali İle Bitcoin ve Kripto Para Nedir?

Bitcoin (BTC) ve kripto para birimlerinin popülaritesi her geçen gün artıyor. Dolayısıyla "Nedir bu Bitcoin ve kripto para" sorusunun da giderek daha sık sorulduğunu görüyoruz.

Bazıları Bitcoin'i çok para kazandırdığı için merak ederken, bazı kesimler de gerçekten getirdiği yenilikleri merak ediyor ve derinlemesine araştırma yapıyor. Ancak bazı anlatımlar oldukça karışık ve teknik düzeyde olduğu için zaman zaman insanların Bitcoin'den uzaklaştıklarını görüyoruz.

Peki, en basit anlatımı ile Bitcoin nedir?

Bitcoin Nedir?

En kısa teknik tanımı ile Bitcoin, kişiden kişiye ödemelere imkan tanıyan, merkezsiz, elektronik ödeme sistemidir. Bu noktada kişide kişiye ödeme ve merkezsizlik kavramlarını açmamız faydalı olacaktır.

Bitcoin, kişilerin herhangi bir üçüncü kurum ya da kuruluşa, yani bankalara ve finansal kurumlara, ihtiyaç duymadan para transferi yapabilmesini sağlayan sistemdir. Dolayısıyla Bitcoin ile para gönderen kişiler bankaların ve diğer finansal kurumların talep ettikleri aracılık ücretlerine tabii olmazlar.

Bilindiği gibi bankalarla para transferi yapıldığı zaman kurumlar gönderen taraftan bir işlem ücreti talep ediyor. Bu işlem ücreti genel itibari ile gönderilen tutara bağlı olarak değişiyor, çünkü bankalar işlem ücretlerini yüzde bazında alıyor.

Eğer Bitcoin ile tam olarak ücretsiz işlem gerçekleştirildiğini söyleyenler olursa bunun doğru olmadığını aklınızda bulundurmanız faydalı olacaktır. Evet, Bitcoin ile gerçekleştirilen işlemlerde de ücret talep ediliyor. Ancak bu ücret geleneksel kurumların talep ettiği ücrete göre hem çok düşük hem de değişken değil. CoinTürkadlı haber sitesinde de belirtildiği gibi Bitcoin ile para transferi yaparken 100 TL için de 100.000 TL için de aynı ücret ödeniyor. Bu durum özellikle uluslararası transferlerde oldukça büyük bir avantaj olarak nitelendiriliyor.

Merkezsizlik olgusuna gelecek olursak, aslında Bitcoin'in belkemiğini oluşturduğunu ifade edebiliriz. Çünkü Bitcoin'in gerçekten bir merkezi yok ve Bitcoin ile ilgili kayıtlar tüm dünyada dağınık halde bulunan, şeffaf ve Blockchain adı verilen bir sisteme kaydediliyor. Dolayısıyla Bitcoin'in güvenliğinin sağlamlığı da bu sisteme dayanıyor. Şöyle bir örnekle konu daha net anlaşılabilir. A kişisi B kişisine BTC aracılığı ile para gönderdiğinde bu işlem dünyada milyonlarca bilgisayarda çalışan Blockchain'e kaydediliyor. Dolayısıyla A kişisinin B kişisine gönderdiği miktarı, ne zaman gönderdiğini herkes bu sistem üzerinden görebiliyor ve işlem değiştirilemez olarak sisteme kaydedilmiş oluyor. Eğer bir kişi Bitcoin'e hack saldırısı düzenlemek isterse milyonlarca bilgisayarda yer alan bu işlem bilgisini aynı anda değiştirmek zorunda. Yani Bitcoin geleneksel sistemlere göre daha güvenli.

Bu noktada Bitcoin'in kesinlikle saldırıya uğrama ihtimali olmayan doğa üstü bir sistem olmadığını ancak bu ihtimalin milyonda bir denebilecek kadar düşük olduğunu belirtmek gerekir.

Peki, herkes yenilikçi teknolojisi sebebiyle mi Bitcoin'e ilgi duyuyor? Tabii ki hayır. Bitcoin, değer iniş ve çıkışlarıyla da insanların tanıdığı ve zaman zaman oldukça iyi kar elde ettiği bir varlık. Bu sebeple çoğu kişi BTC'den kar elde etmek için de lider kripto para birimi ile ilgileniyor.

CoinTürk'te de bahsedildiği gibi özellikle içinde bulunduğumuz dönemde Bitcoin oldukça yüksek fiyat hareketleri sergiliyor ve bu durum BTC yatırımcıları için oldukça pozitif bir görüntü oluşturuyor. Ancak bu noktada yapılması gereken bir uyarı bulunuyor: Bitcoin bir kolay para kazanma yolu değildir.

Bitcoin yatırımı yapmak isteyen kişilerin öncelikle BTC'nin ne olduğunu, altında yatan Blockchain teknolojisinin nasıl çalıştığını ve yatırımların bu zamana kadar nasıl ilerlediğini mutlaka öğrenmesi gerekiyor. Çünkü kolay para kazanma kapısı olarak bakan ve varını yoğunu Bitcoin'e yatıran kişiler genellikle büyük kayıplar veriyor. Dolayısıyla kişilerin kendi risklerini kendilerinin yönetebilmesi için bilgi sahibi olması gerekiyor.

Bitcoin'in yanı sıra kripto para piyasasında bir de altcoin'ler bulunuyor ve temelde BTC ile aynı şekilde çalışıyorlar.

Altcoin Nedir?

Bitcoin dışındaki kripto para birimlerini ifade etmek için "altcoin" tabiri kullanılıyor. Ripple (XRP), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Tether (USDT) ve Binance Coin (BNB) yaygın olarak tanınan ve popüler olan altcoin'ler arasında yer alıyor.

Altcoin'ler de Bitcoin gibi birer kripto para birimi ama sistem ve teknoloji olarak Bitcoin'den farklılaşabiliyorlar.

Örneğin Ripple, tüm dünyada ödemelerin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için yeni bir sistem geliştirirken, Ethereum "akıllı sözleşme" kavramını hayatımıza soktu. Dolayısıyla aslında altcoin'ler arkasındaki proje ile gündeme geliyor ve projenin güvenilirliği, kullanılabilirliği ve ekibi gibi etkenlerle değer kazanıyor ve piyasada tutunmayı başarıyor.

Bitcoin gibi altcoin'lerin de değerleri bulunuyor, zaman zaman yüksek volatil fiyat hareketleri sergiliyorlar ve yatırımcılar bu varlıklara da büyük ilgi gösteriyor. En son BTC, XRP, ETH analizleri ve fiyatları için CoinTürk sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bunlara ek olarak şu anda piyasada 8.040 adet altcoin bulunuyor ve bu altcoin'ler sağlık alanından finansal alana, müzik sektöründen sözleşme sektörüne kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. Az önce de belirttiğimiz gibi bu kripto para birimleri içinde Ethereum ve Ripple en popüler olanları olarak karşımıza çıkıyor. Bu popülerliğin bir kısmı projelerinden gelirken bir kısmı da fiyat hareketlerinden geliyor. BTC, XRP ve ETH'un fiyat analizleri CoinTürk adlı kripto para haber sitesinde güncel olarak paylaşılıyor.

Son olarak kripto para ekosisteminde güncel haber takibi ve güncel fiyat takibi büyük bir rol oynuyor. Çünkü her piyasada olduğu gibi Bitcoin ve kripto para birimleri de güncel konulardan ve güncel ekonomiden etkileniyor. En güncel haberler ve teknik analizlere www.coin-turk.com adresinden ulaşabilirsiniz.