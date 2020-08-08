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Emre Tuna: Kanada ve Meksika pazarına giriş yapıyoruz

Yerli kozmetik markası Farmasi'nin Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna şirketin gelecek vadedeki hedeflerini anlattı.

Emre Tuna: Kanada ve Meksika pazarına giriş yapıyoruz
08.08.2020 10:26 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:51

Yerli kozmetik markası Farmasi'nin Yönetim Kurulu Üyesi Emre Tuna şirketin gelecek vadedeki hedeflerini anlattı.

Cumhuriyet tarihinin ilk doktorlarından Dr. Cevdet Tuna tarafından kurulan Farmasi markası hem iç pazarda hem de dış pazarda yoluna emin adımlarla devam ediyor. Amerika ve Avrupa dahil olmak üzere 4 kıtada bulunan Farmasi markası, 26 ülkede doğrudan satış yaparken 125 ülkeyle ticari ilişkiler içerisinde. Markanın üçüncü kuşak temsilcilerinden Emre Tuna, pandemi sürecinin büyüme hedeflerini gerçekleştirmelerinde kendilerini yavaşlatmadığını belirterek 2020 yılı içerisinde Kanada ve Meksika pazarına giriş yapacaklarını vurguladı. Son olarak New York'ta ofis açarak faaliyet göstermeye başladıklarını ve Amerika'da kısa vadede hızlı ve güvenli bir şekilde büyüdüklerini belirten Tuna, yeni hedeflerinin Kanada ve Meksika pazarı olduğunu belirtti.

Farmasi ayrıca geçtiğimiz yıl içerisinde Romanya'nın başkenti Bükreş'e 13 km uzaklıkta bulunan CT Park Bucharest'te 2 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip bir depoyu hayata geçirerek bu merkezden Avrupa Birliği ülkelerine ürün satışı gerçekleştirmeye başlamıştı. 2.000'den fazla ürün gamına sahip olduklarını belirten Emre Tuna, teknolojiyi yakından takip eden Ar-Ge mühendisleri tarafından Farmasi laboratuvarlarında, insan sağlığını koruyan, en yüksek kalite standartlarında ve çevre dostu yöntemlerle üretim yaptıklarını belirtirken markanın kurucusu olan Türkiye tarihinin ilk doktorlarından Dr. Cevdet Tuna'nın ürün formüllerine ve altın kurallarına sadık kaldıklarının da altını çizdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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