Emre Kocadağ: 10 puanlık farkı kapatıp şampiyonluğu göğüsleyeceğimize inanıyoruz

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - " Beşiktaş'ın önünü kesmek için bir şeyler yapıldığını görebiliyoruz"

Ata SELÇUK - Ali DANAŞ/ - Beşiktaş Kulübü'nün asbaşkanı Emre Kocadağ, 10 puanlık farkı kapatıp şampiyonluğu göğüsleyeceklerine inandığını dile getirdi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Trabzonspor'a kendi sahasında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta asbaşkan Emre Kocadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Pozisyonlar var, penaltı pozisyonları var. 8 yıldır yöneticilik yapıyorum. Futbol takımından sorumlu olarak birçok şeyin içerisinde olduk. Biz hakemlerin bu sene başladığından beri vücut dillerinden, yapmak istediklerini görüyoruz. Bir şekilde Beşiktaş'ın önünü kesmek için bir şeyler yapıldığını görebiliyoruz. Bizim de iyi oyunu daha fazla oynamamız lazım. Bu bir bahane olmayacak. Hakemler de bir şekilde kendilerini geliştirecek diye umuyorum. Ama artık bu hakemlerle yapacak bir şey yok. Bunu kabullenmek zorundayız, elimizdeki malzeme bu. Beşiktaş'a karşı bu sene maalesef organize bir karşılık var. Organize bir ekip var. Biz milli arayı iyi değerlendirip bunların üstesinden geleceğiz inşallah."

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri

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